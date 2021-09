Apple registriert neues MagSafe-Ladegerät für iPhone 13 bei Regulierer

Apple hat eine neue Version des MagSafe-Ladegeräts bei der amerikanischen Aufsichtsbehörde FCC registriert. Diese ist offenbar für das kommende iPhone 13 vorgesehen, welches wiederum wohl kommende Woche vorgestellt werden dürfte. Ob sich etwas grundlegendes an MagSafe mit der kommenden iPhone-Generation ändert, bleibt abzuwarten.

Apple hat eine aktualisierte Version seines MagSafe-Chargers bei der amerikanischen Aufsichtsbehörde FCC registriert, wie vor kurzem von aufmerksamen Beobachtern entdeckt wurde. Die neue Version trägt die Modellbezeichnung A2548. Sie wurde laut Apple zwar mit verschiedenen Modellen des iPhone 12 getestet, dieses Modell wird allerdings im Rahmen einer Abwärtskompatibilität erwähnt. Die neue Version des iPhones, mutmaßlich das iPhone 13, soll das primäre Gerät werden, mit dem das neue Ladegerät genutzt wird.

New Apple MagSafe charger just went thru the FCC. Wonder what’s new. Wouldn’t it be cool if the new Airpods magnetically attached, too… pic.twitter.com/xdz1ORhuhe

— Dave Zatz (@davezatz) September 6, 2021