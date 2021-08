Home Daybreak Apple Apple-Produktregen im Herbst | neues Edelstahl-Armband für die Apple Watch | Vodafone ärgert sich über Telekom – Daybreak Apple

Apple-Produktregen im Herbst | neues Edelstahl-Armband für die Apple Watch | Vodafone ärgert sich über Telekom – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Das war ein relativ ruhiges Wochenende. Dennoch werde ich kurz das wenige wichtige zusammenfassen, das sich lohnt zu wissen. Willkommen zu einer neuen Woche, während wir alle vor lauter Ungeduld auf das neue iPhone schier vergehen.

Apropos neues iPhone: Der Redakteur Mark Gurman hat am Wochenende in seinem neuen Newsletter das getan, worin er und seine Kollegen bei Bloomberg wirklich gut sind: Sehr viel zu schreiben und oft sehr wenig zu sagen. So wissen wir nach der Lektüre seines neuesten Newsletters, dass in diesem Herbst ein neues iPhone erscheint, eine neue Apple Watch und, man glaubt es kaum, auch neue AirPods. Wirklich weiter hilft das zwar nicht, aber es ist gut, wenn man bekannte Fakten noch ein wenig bekannter machen kann.

Nomad stellt ein neues Armband vor

Der Zubehörhersteller Nomad hat ein neues Armband für die Apple Watch vorgestellt. Er setzt beim Material auf Edelstahl, woraus sich eine gewisse Langlebigkeit ergeben sollte, hier gibt es die Details.

Der AppSalat informiert über neue Updates

In einer neuen Ausgabe des AppSalat informieren wir euch über die Neuerungen für Apps, die von vielen Nutzern gern verwendet werden. So hat etwa Things einige neue Funktionen erhalten, mehr dazu hier.

Nicht nur Kunden ärgern sich über geplatzte Termine mit dem Telekom-Techniker

Das werden vielleicht einige von euch schon einmal erlebt haben: Der neue Internetanschluss soll geschaltet werden und zu diesem Zweck wird ein Technikertermin vereinbart. Der Termin kommt, der Techniker aber nicht. Die Telekom hatte hier vor Jahren den größten Teil massiver Kritik abbekommen und versprach Besserung. Seither hat sich offenbar für die Kunden tatsächlich einiges geändert – zum besseren. Dafür klagen nun Mitbewerber über geplatzte Termine: Andreas Lauken­mann, bei Vodafone verantwortlich fürs Privatkundengeschäft, hat zuletzt seinem Ärger in Briefen an verschiedene Landes- und Bundespolitiker Luft gemacht und wird auch von Zeitungsberichten mit verärgerten Aussagen zur Praxis der Telekom zitiert. Diese behandle Terminwünsche von Vodafone zur Schaltung eines DSL-Anschlusses systematisch schlechter, in der Folge springen entnervte Kunden ab und landen anschließend bei der Telekom, so der Konzernvertreter. Die Telekom sieht das naturgemäß ganz anders und bescheinigt Vodafone mangelnde technische Kompetenzen für ein hinreichend leistungsfähiges Terminmamagement.

