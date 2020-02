Apple Pay wird immer mehr zu einer Konkurrenz für Paypal

Aus Apple Pay wird in einigen Jahren womöglich ein ernsthafter Herausforderer von Paypal. Auch die Kreditkartenunternehmen Visa und Mastercard werden irgendwann einmal möglicherweise von Apple unter Druck gesetzt, wenn es bis dahin allerdings auch noch ein wenig länger dauern wird.

Apple Pay wird zu einer Konkurrenz von Paypal. Im Jahr 2025 werden rund 10% der weltweiten Zahlungsvorgänge mit Zahlungskarten via Apple Pay abgewickelt, das prognostizieren Analysten der Marktforschungsgruppe Bernstein anhand der aktuellen Entwicklung. Derzeit laufen rund 5% der globalen Kartenzahlungen über den Dienst von Apple.

Wettbewerb zwischen Apple Pay und Paypal verschärft sich

Gerade bei Onlinezahlungen könnte Apple Pay Paypal bald ernstlich unter Druck setzen. Apples Vorteil ist hier die schon auf allen verkauften Geräten vorinstallierte Wallet-App. Auch die direkte Kontrolle, die Apple über Apple Pay und die NFC-Schnittstelle ausübt, ist eine Stärke von Apple, aus der aber sehr schnell auch eine Schwäche werden kann. DAs zeigte sich erst zuletzt, als in Deutschland per Gesetz eine Öffnung der NFC-Schnittstelle verfügt wurde, Apfelpage.de berichtete. Auch in Australien regte sich immer wieder Widerstand gegen Apples restriktive Beschränkung des Zugangs.

Auf lange Sicht, so die Bernstein-Analysten, könnte Apple mit Apple Pay sogar Visa und Mastercard herausfordern. Aktuell ist das noch eine Utopie, laufen die Apple Pay-Zahlungen doch letztlich über die Netzwerke der beiden Kartengiganten. Es spräche jedoch für ein Schwergewicht im Zahlungsdienstleistungsgeschäft nichts dagegen, ein eigenes Netzwerk zu errichten, über das man seine Dienste bei Händlern anbiete. Bis dahin dürften allerdings noch viele Jahre vergehen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!