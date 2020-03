Apple Pay kommt wohl bald auch nach Mexiko

Apple Pay wird wohl bald auch in Mexiko starten. Damit kommt der Bezahldienst von Apple in das zweite Land in Lateinamerika. Einen konkreten ‚Termin für einen Start gibt es noch nicht, aber erste Nutzer konnten bereits ihre Kreditkarten zu ihrer Wallet hinzufügen.

Apple Pay startet wohl bald in einem weiteren großen Markt auf dem amerikanischen Kontinent: Erste Nutzer berichteten heute, dass sie ihre Kreditkarten erfolgreich zu ihrem Wallet hinzufügen konnten. Allerdings scheiterte einstweilen noch die Verifizierung, sodass eine Nutzung für Zahlungen noch nicht möglich ist. Apple hat auch noch keinen offiziellen Termin für einen Start von Apple Pay in Mexiko bekannt gegeben.

@ApplePayMexico Confirmo que acepta #ApplePay con tarjeta #BanRegio Solo que la región tiene que ser de USA 🇺🇸 En el call center confirman que si se puede utilizar en MX. pic.twitter.com/bykK7yekko — Juan De Santiago (@Juadso) March 5, 2020

Apple Pay in Mexiko vielleicht am Anfang nur bei einer Bank

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!