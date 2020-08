Apple Pay bei den Sparkassen jetzt auch mit girocard nutzbar

Die girocard der Sparkassen kann ab sofort mit Apple Pay genutzt werden. Ein Start der Apple Pay-Unterstützung war bereits seit einigen Wochen erwartet worden, jetzt ist der Startschuss gefallen. Es gibt allerdings einige Einschränkungen.

Es hat lange gedauert, dafür sind die Sparkassen bei dieser speziellen Spielart von Apple Pay die Nummer eins: Die girocard der Sparkassen, von diesen als Sparkassen-Card bezeichnet, lässt sich jetzt mit Apple Pay verwenden. Ein Start dieser Unterstützung hatte sich bereits abgezeichnet, wie wir verschiedentlich berichtet hatten.

Die Sparkasse selbst hatte den Start der Unterstützung ebenfalls bereits angekündigt. Nutzer können die Sparkassen-Card entweder über die Sparkassen-App für Apple Pay einrichten oder über ihr Wallet zu Apple Pay hinzufügen. Aktuell kommt es Erfahrungsberichten nach verschiedentlich noch zu Wartezeiten bei der Einrichtung, wie das auch beim Start von Apple Pay via Kreditkarte teils zu beobachten war.

Noch eingeschränkte Nutzung der girocard mit Apple Pay

Vor einer Weile hatten wir berichtet, dass die girocard der deutschen Kreditwirtschaft inzwischen von Apple in die Liste der unterstützten Zahlungsnetzwerke von Apple Pay aufgenommen worden ist. Dennoch gibt es in Bezug auf die Nutzung der Sparkassen-Card mit Apple Pay noch einige Einschränkungen: Eine Nutzung in Online-Shops ist so zunächst nicht möglich, ebenso wenig wie die Nutzung im Ausland.

Letzteres ist allerdings ohnehin nicht die Stärke der girocard und eine Zahlung online ist zwar möglich, aber ebenfalls wenig populär.

