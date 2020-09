Apple Online Store startet am 23. September in Indien

Apple öffnet seinen Apple Online Store in Indien in wenigen Tagen. Nach langen Verzögerungen gibt es nun einen fixen Stichtag. Damit werden Kunden in dem Land auch in der Lage sein, Apple-Produkte ohne den Umweg über einen lokalen Zwischenhändler zu erwerben.

Apple hat sich nun tatsächlich durchgerungen, den Start des Apple Online Stores verbindlich zu verkünden. Am 23. September wird der Online-Verkauf in Indien an den Start gehen – ein Mittwoch.

Apple hatte sich mit diesem Schritt sehr schwer getan, man brauchte Jahre, um allein den Online Store in Indien zu starten, von einem physischen Retail Store ist das Unternehmen noch immer weit entfernt.

Mit dem Start des Apple Online Stores in Indien können Kunden nicht nur iPhones, iPads, Macs und Co. erwerben, verfügbar werden auch Finanzierungsmöglichkeiten und die diversen Eintauschprogramme.

Indischer Markt ist für Apple Chance und Sorgenkind zugleich

Bis jetzt wurden Apple-Produkte in Indien ausschließlich über ein Netz lokaler Zwischenhändler verkauft, was für die Kunden verschiedene Nachteile mit sich brachte. Einige Dienstleistungen, wie etwa die Today at Apple-Sessions, waren so in dem Land nicht verfügbar. Dies soll nun per kostenloser Online-Veranstaltungen im Apple Online Store Indien möglich gemacht werden.

Ob wie geplant im kommenden Jahr ein erster physischer Apple Store in Indien starten wird, bleibt noch abzuwarten.

Indien ist für Apple ein wichtiger Markt: In dem bevölkerungsreichen Land existiert ein wachsender Markt für Mobilgeräte und Online-Services, zugleich ist das Lohnniveau niedrig, weshalb viele Apple-Produkte für die Bevölkerung kaum erschwinglich sind. Apple reagierte darauf, indem man die eigenen Lösungen durch eine Reihe von Preissenkungen deutlich attraktiver für die indischen Verbraucher machte, in der Folge zogen die Verkäufe und Dienst-Abos tatsächlich kräftig an.

