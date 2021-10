Home iCloud / Services Apple One Premium: Das nicht ganz komplette Komplettpaket kommt nach Deutschland

Apple One Premium kommt jetzt auch nach Deutschland. Das Paket ist allerdings nicht so umfangreich wie in den USA, preislich geht Apple dennoch nicht auf den Kunden zu. Apple One Premium bringt alle Dienste zusammen, die Apple aktuell in Deutschland anbietet. Wenn sie einzeln gebucht werden, zahlt der Kunde tatsächlich mehr.

Apple One ist schon geraume Zeit auch in Deutschland verfügbar, die größte Version dieses Apple-Service-Pakets gab es hier bislang allerdings nicht. Nun startet Apple One Premium auch in Deutschland, wie Apple gestern Abend im Rahmen einer Presseaussendung erklärte.

Apple One Premium enthält alles, was der Kunde in Deutschland an Apple-Services buchen kann für einen monatlichen Preis von 28,95 Euro und einen 30-tägigen kostenlosen Probezeitraum.

Apple One bietet die besten Inhalte und Services der Welt zu einem unglaublichen Preis“, so Peter Stern, Vice President of Services bei Apple. „Wir freuen uns, das Premium Paket von Apple One noch mehr Kund:innen zugänglich zu machen, damit sie Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple Fitness+ und noch mehr iCloud-Speicher, der von allen Familienmitgliedern genutzt werden kann, mit einem einzelnen Abonnement genießen können.“

Gebucht werden kann Apple One Premium ab dem 03. November.

Es ist nicht alles drin

Dennoch fehlt etwas im Angebot von Apple One Premium, das es in anderen Märkten gibt: Apple News+ wird nicht angeboten, ganz einfach aus dem Grund, dass es Apple News+ hier nicht gibt. Die Nachrichten-Flatrate, die von großen amerikanischen Verlagen mit Inhalten gefüllt wird, gibt es auch nur dort und inzwischen kann Apple News+ als gescheitert angesehen werden, zumal die Verlage oft auch nur zähneknirschend weiter mitmachen.

Stand heute ist nicht damit zu rechnen, dass Apple News+ je nach Deutschland kommt, zumal die hiesigen Medienhäuser – wohl auch berechtigt – wenig Freude an der Vorstellung zum Ausdruck brachten. Was bleibt, ist ein Komplettpaket, das zwar die gebuchten Dienste günstiger anbietet, als sie im Einzel-Abo kosten, das allerdings von seinem Nutzen her doch in Frage gestellt werden kann: Apple TV+, Apple Arcade und auch Apple Fitness+ sind eher für kleinere Zielgruppen interessant und Apple Fitness+, das jetzt erst nach Deutschland kommt, ist zudem nicht einmal in Deutsch synchronisiert.

