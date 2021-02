Home HomePod & Apple Music Apple Music Replay 2021 ist da: Selbstlernende Playlist sammelt eure Lieblingsmusik des Jahres

Bei Apple Music baut sich ab jetzt der Replay 2021 auf. In dieser Playlist sammelt Apple Music eure Lieblingssongs. Sie wird bis kurz vor Jahresende euren sich wandelnden aktuellen Musikgeschmack abbilden. Anders als beim Replay 2020, scheint sich dieser nun auch ohne Probleme überall einfügen zu lassen.

Apple hat den Replay für 2021 in Apple Music freigeschaltet. Ab sofort ist er für alle Nutzer des Dienstes verfügbar.

Der Replay wird für jedes Jahr erstellt, das Feature wurde vor einigen Jahren rückwirkend bis 2015 eingeführt. Er enthält eure jeweils beliebtesten Songs eines Jahres. Ihr findet den Replay 2021 im Bereich „Jetzt hören“, wenn ihr ganz nach unten scrollt. Mit einem Klick könnt ihr den Replay 2021 dann zu eurer Mediathek hinzufügen.

Der Replay passt sich euren Vorlieben an

Am Ende umfassen die Replay-Listen meist an die 100 Titel, so lang ist die Liste zu Beginn noch nicht. In der Redaktion startete ein Replay mit 38 Songs. Mit der Zeit werden weitere oft gehörte Songs hinzugefügt, außerdem verändert sich die Reihenfolge je nach euren Hörgewohnheiten, das wöchentliche Update erfolgt immer Sonntags. Gegen Ende des Jahres wird der Replay eingefroren und bildet dann euer musikalisches Gedächtnis dieses Jahres ab.

Diese im Prinzip gute und sympathische Funktion hatte in den letzten Jahren oft einige Startschwierigkeiten: Der Replay wurde vielfach nicht in der Musik-App angezeigt, sondern musste über eine spezielle Website aktiviert werden, wo dann auch noch häufig Fehlermeldungen auftraten. Das alles ist diesmal glücklicherweise offenbar nicht mehr der Fall.

