Apple Music Lossless-Bug: 3D-Audio-Songs brechen bei manchen Nutzern ab, bei euch auch?

Apple Music Lossless klemmt offenbar bei einigen Anwendern. Die Wiedergabe von Songs mit 3D-Audio bricht bei einigen Nutzern nach wenigen Sekunden ab. Ein Grund dafür ließ sich bis jetzt noch nicht finden. Auch die verlustfreie Wiedergabe ist bei manchen Nutzern von dem Problem betroffen. Habt ihr das bei euch auch beobachten müssen?

Bei der Nutzung von Apple Music Lossless kommt es offenbar verschiedentlich zu Problemen. So wird die Wiedergabe von Songs mit 3D-Audio bei manchen Nutzern nach kurzer Zeit abgebrochen. Die Songs werden in diesen Fällen stets für etwa 15 Sekunden gespielt, berichten betroffene Nutzer unter anderem in Apples eigener Supportcommunity.

Hierbei spielt es offenbar keine Rolle, ob Songs zuvor geladen wurden oder gestreamt werden. Das Problem tritt Berichten von Betroffenen nach sowohl unter dem aktuellen iOS 14.6 auf, als auch in der Beta 1 von iOS 15, die bis jetzt nur von registrierten Entwicklern genutzt werden kann.

Noch kein Grund für den seltsamen Ausfall gefunden

Bis jetzt ist noch nicht klar, was das Problem der abbrechenden Wiedergabe von Songs mit Dolby Atmos auslösen könnte. Apple hat sich hierzu noch nicht geäußert.

Vereinzelt soll die Störung auch bei der Wiedergabe von Songs in verlustfreiem Audio gekommen sein. Perspektivisch soll der gesamte Katalog von Apple Music in Lossless verfügbar sein, die Auswahl an Songs mit 3D-Audio wird dagegen weiter deutlich eingeschränkt bleiben.

Seid ihr ebenfalls von der Störung in Apple Music Lossless betroffen? Berichtet gern von euren Erfahrungen unter diesem Artikel.

