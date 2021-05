Home Gerüchte Apple Music HiFi: Besserer Ton soll zusammen mit den AirPods 3 kommen

Apple Music HiFi: Besserer Ton soll zusammen mit den AirPods 3 kommen

Apple Music liefert den Kunden bald vielleicht auch Musik mit höherer Klangqualität. Dem Vernehmen nach soll Apple Music in einer HiFi-Version noch in diesem Jahr an den Start gehen. Damit würde Apple Spotify und andere Streamingdienste angreifen, die hier bereits vorgelegt haben.

Apple Music ist bis jetzt nicht federführend bei der Bereitstellung von Musik in herausragender Klangqualität. Anders als Dienste wie Tidal bietet Apple Music derzeit noch keine höherwertige verlustfreie Version seiner Inhalte, das könnte sich aber in nächster Zeit ändern.

Wie aus aktuellen Branchenberichten hervorgeht, ist Apple dabei, die Einführung einer HiFi-Version von Apple Music vorzubereiten. Diese kommt eventuell gemeinsam mit den AirPods 3.

Kommt Apple Music HiFi zum unveränderten Preis?

Danach werde Apple Music HiFi wohl gemeinsam mit den neuen AirPods 3 auf den Markt gebracht werden. Ob diese neuen AirPods die verbesserte Klangqualität von Apple Music HiFi werden abbilden können, geht aus dem Bericht nicht hervor, der auch eher aus Kreisen der Musikindustrie gespeist ist. Die AirPods 3 kommen vermutlich erst im Herbst auf den Markt, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Interessant ist allerdings ein weiteres Detail: Danach soll Apple Music HiFi zum selben Preis wie das reguläre Apple Music erscheinen. Damit würde Apple einmal mehr einen Schlag gegen die Konkurrenz wie etwa Spotify landen, die HiFi-Qualität auch zu gesteigerten anbietet. Spotify hatte Anfang des Jahres einen HiFi-Ableger seines Streaming-Abos für später in diesem Jahr angekündigt.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!