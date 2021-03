Home Apple Apple Maps jetzt in mehr Ländern mit Blitzerwarner: Sollte das Feature flächendeckend kommen?

Apple Maps hat angefangen, in verschiedenen Ländern vor Geschwindigkeitskontrollen zu warnen. Die Funktion ist Bestandteil von Apple Maps in iOS 14.5. Ob das Feature allerdings nach Deutschland kommen wird, ist fraglich. Ohnehin verläuft die Einführung aktuell noch nicht konsistent. Sollte Apple Maps für alle Nutzer Warnungen vor RADAR-Geräten anbieten?

In einer Reihe von Ländern hat Apple Maps seit kurzem damit begonnen, Warnungen vor Blitzern anzuzeigen. Diese tauchen sowohl in Apple Maps auf dem iPhone, als auch bei der Nutzung von CarPlay auf dem Dashboard auf. Schon vor einiger Zeit hatte Apple Maps angefangen, in der Beta von iOS 14.5 vor Blitzern zu warnen, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Wie nun Leser einer niederländischen Internetseite gemeldet haben, sind diese Warnungen nun auch in den Niederlanden zu sehen, bei unseren Nachbarn tauchen sie aktuell aber nur in einigen wenigen Landesteilen auf.

Die Nutzer von Apple Maps können bei laufender Navigation sehen, auf welchem Streckenabschnitt sich das Blitzgerät befindet.

Warnungen vor Geschwindigkeitskontrollen in verschiedenen Ländern

Zuvor war nur bekannt, dass das neue Feature von Apple Maps in den USA, dem Vereinigten Königreich und Irland starten soll. Nun ist die Funktion in Teilen neben den Niederlanden auch in Belgien angelaufen. Sodann wird das Feature auch in Schweden, Australien, Österreich, Norwegen und Neuseeland an den Start gehen. Nach Deutschland werden die Warnungen aber vorerst mit großer Wahrscheinlichkeit nicht kommen.

Was sagt ihr: Sollte Apple für alle Nutzer weltweit Warnungen vor Geschwindigkeitskontrollen in Apple Maps anbieten?

