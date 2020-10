Home Apple Apple kauft AI-Startup Vilynx zur Verbesserung von Siri

Apple kauft AI-Startup Vilynx zur Verbesserung von Siri

Apple war wieder auf Einkaufstour: Erneut ist Ziel einer Übernahme, Siri zu verbessern, die sich noch immer im Hintertreffen beim Ringen der Sprachassistenten befindet. Wie die Technologie von Vilynx Apple helfen soll, ist allerdings noch nicht klar.

Apple hat sich erneut frisches Know-how und personal besorgt: Das Unternehmen hat das AI-Startup Vilynx übernommen, wie zuvor von der Agentur Bloomberg berichtet worden war. Vilynx entwickelte AI-basierte Technologien, mit denen Medien-Startups im Wettbewerb mit Giganten wie Netflix erfolgreicher werden sollten. Die Vilynx-Technologie erlaubt es so etwa, Bewegbild-Inhalte gezielt zu durchsuchen.

Kunden kann mit Hilfe einer intelligenten Analyse eines Inhalts eine Empfehlung vergleichbarer Inhalte gemacht werden, Amazon und Netflix nutzen solche Empfehlungssysteme schon mit einem gewissen Erfolg.

Apple will neuen AI-Hub in Europa schaffen

Wie die Technologie von Vilynx Siri verbessern soll, bleibt noch abzuwarten. Ob Siri den Kunden etwa in Zukunft intelligentere Tipps für Inhalte oder Ziele in der Umwelt geben soll oder Apple auf eine andere Komponente der Firma spekuliert, muss sich noch zeigen.

Die Mitarbeiter am Hauptsitz von Vilynx behalten ihren Arbeitsplatz. In Barcelona soll ein neues AI-Entwicklungszentrum von Apple entstehen. Zu diesem Zweck werde Apple noch weitere Ingenieure einstellen, die anschließend in den ehemaligen Büros von Vilynx arbeiten. Die Übernahme hat sich Apple dem Vernehmen nach rund 50 Millionen Dollar kosten lassen, das Unternehmen war erwartungsgemäß nicht für eine detailliertere Stellungnahme zu haben. Bis sich erste Auswirkungen einer solchen Übernahme auf ein Produkt von Apple abzuzeichnen beginnen, vergehen in der Regel mehrere Jahre.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!