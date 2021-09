Home Apple Apple holt zwei Mercedes-Ingenieure für die Apple Car-Entwicklung

Apple hat zwei weitere Experten und Praktiker aus der Autobranche mit reichlich Erfahrung für sein Apple Car-Projekt angeworben: Die beiden Ingenieure arbeiteten zuvor unter anderem für Mercedes und wechselten nun zu Apple. Zwar hat Apple zuletzt einige prominente Namen für sein Apple Car gewinnen können, einem Marktstart ist das Unternehmen aber wohl noch immer nicht näher gekommen.

Apple hat erneut sein Personal des Apple Car-Projekts aufgestockt. Dieses vorhaben läuft Apple-intern unter dem Namen „Project Titan“ und vor kurzem wechselte bereits ein langjähriger BMW-Funktionär zu Apple, Apfelpage.de berichtete. Nun konnte der iPhone-Konzern zwei Mitarbeiter von Mercedes für sich begeistern. So wird Dr. Anton Uselmann in Zukunft für Apple arbeiten und zwar in dessen Special Projects Group. Uselmann wird als Produktdesigningenieur für Apple tätig sein, bei Mercedes war er unter anderem für die Massenproduktion und die Softwareentwicklung sowie Details der Lenkung verantwortlich.

Zuvor war er auch für Porsche tätig. Darüber hinaus hat Apple noch einen weiteren Ingenieur aus Süddeutschland zu sich holen können, wie die Seite MacRumors erfahren hat.

Wann rollt das Apple Car?

Während Apple aktuell seine Personalausstattung immer weiter aufbaut und hier teilweise auch beeindruckende Namen für sich gewinnen kann, steckt das Projekt noch immer in einer Vorblase eines faktischen Produkts fest. Nach wie vor ist unklar, wer das Apple Car bauen soll – wer es bauen will. Eventuell ist Foxconn ein Partner für Apple, das bereits das iPhone baut und offenkundig in den Markt der Elektroautos drängt, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Verschiedene etablierte Autobauer hatten bereits abgewunken. Zuletzt waren Spekulationen über Verhandlungen in Japan bekannt geworden, danach könnte ein Apple Car ab 2024 rollen, Apfelpage.de berichtete.

Allerdings ist nach wie vor nichts definitives bekannt, das Apple Car, das zeigt sich immer deutlicher, wird von Apple einen langen Atem fordern.

