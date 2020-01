Apple hat 2019 in Indien die Trendwende geschafft

2019 hat Apple offenbar die Trendwende in Indien geschafft, das zeigen verschiedene Einschätzungen nun im Rückblick auf das vergangene Jahr. Erreicht hat Apple das durch eine günstige Konstellation aus gesenkten Preisen und attraktiven neuen Geräten. Indien ist für Apple ein zunehmend wichtigerer Markt, in dem man auch für die Zukunft ambitionierte Pläne verfolgt.

Für Apple ist es in Indien im vergangenen Jahr endlich besser gelaufen als in den Jahren zuvor: 2019 sei die Trendwende gelungen, skizzierten verschiedene Branchenbeobachter unter anderem von IDC und Counterpoint Research. Apple hatte in den Jahren zuvor in Indien kein Glück, was letztlich zum Austausch des gesamten lokalen Managements geführt hatte. Dass Apple in Indien unbedingt punkten wollte, sah man dann später deutlich, als Apple an der Preisschraube zu drehen begann. Einerseits wurden Geräte wie das iPhone XR mehrfach im Preis gesenkt, doch auch bei Diensten korrigierte Apple die Preise. So wurde Apple Music zeitweise sogar günstiger als YouTube Music oder Spotify. Diese Maßnahmen haben gewirkt.

Auch Fertigung in Indien ist wichtig für Apple

Apple holte sich 2019 in den Vorjahren verlorengegangene Marktanteile zurück, auch andere Produkte wie die Apple Watch wurden gern gekauft und Apple verzeichnete eine positive Entwicklung bei den Mac-Verkäufen. 2020 werde ebenfalls ein wichtiges Jahr für Apple in Indien, man rechne mit fortgesetzt guten Verkäufen für iPhone 11 und iPhone XR, zudem erwarte man das neue iPhone SE 2, das für den indischen Kunden besonders interessant sein könnte, so Tarun Pathak von Counterpoint Research. Bei den Premium-Smartphones konnte Apple sich mit einem Marktanteil von rund 51% an die Spitze setzen. Auch die Fertigung in Indien wird für Apple ein wichtiges Standbein seines Indiengeschäfts. Während Wistron das iPhone SE, iPhone 7 und iPhone 6s gefertigt hatte, baut Foxconn die aktuelleren Modelle wie iPhone X oder iPhone 11 für Apple in Indien, Apfelpage.de berichtete.

Eine lokale Fertigung ist eine Voraussetzung für die Eröffnung von Ladengeschäften in Indien. Apple strebt eigene Apple Stores in dem Land an, nachdem man 2019 schon einmal den eigenen Online Store nach Indien gebracht hatte.

