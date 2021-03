Home Daybreak Apple Apple-Event im April? | iPad Pro zu spät? | iMac mit Apple Silicon bald da? – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! AirPods 3 zu spät, iPad Pro zu spät, was war nochmal mit den AirTags? Und was war nochmal mit einem Apple-Event im März oder wann auch immer? Damit willkommen zur Übersicht der Lage am Morgen.

Die AirPods 3 kommen nicht im März, vermuten wir aktuell zumindest. Nun hat die Verspätung offenbar auch das iPad Pro befallen, wie wir gestern auf Basis von Annahmen aus der Lieferkette berichtet haben.

Apple wird womöglich also weder AirPods 3, noch iPad Pro in unmittelbarer Zukunft vorstellen

Was wird dann aus dem Apple-Event?

Offenbar kein Event im März mehr, das hat sich scheinbar jetzt erledigt. Dafür könnte die Veranstaltung einen Monat später stattfinden, munkeln Leaker. Aber die haben zuletzt keine sonderlich große Präzision mehr bewiesen, es bleibt also alles offen.

Bald könnte der iMac mit Apple Silicon kommen

Apple plant dem Vernehmen nach einen neuen iMac mit neuem Design für 2021. Dieser soll auch mit der neuen Apple Silicon-Plattform ausgeliefert werden. Nun sind erste Hinweise auf einen iMac mit Apple Silicon aufgetaucht.

Die halbe Provision im App Store für kleine Entwickler berührt Apple nicht

Nur noch die Hälfte müssen viele Entwickler ab 2021 zahlen, sofern sie sich für das Small Business-Programm von Apple anmelden. Was vordergründig wie eine faire und großzügige Geste Aussicht, ist faktisch kein echter Verlust für Apple, warum das so ist, lest ihr hier.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Ring hat eine neue Generation seines Alarmsystems vorgestellt. Diese bietet verschiedene Neuerungen und Verbesserungen und kann seit gestern vorbestellt werden, hier lest ihr alle Details.

Die AirPods und die Apple Watch beherrschen den Markt für Wearables.

Fast uneinholbar groß zu sein scheint der Vorsprung, den Apple aktuell im Wearables-Markt hat. Apple Watch und AirPods verkaufen sich besser als alle Konkurrenten, hier lest ihr die genauen Zahlen. Das muss jedoch nicht für immer so bleiben, die Konkurrenz ist wach und aktiv.

Apple bleibt von der großen Chip-Krise offenbar unberührt.

Ob bei Autos, Smartphones oder Smart TVs, überall ringen die Hersteller aktuell um Halbleiter, die für den Bau ihrer Geräte dringend nötig sind. Die Corona-Krise und verschiedene Störungen haben eine akute Knappheit erzeugt, von der derzeit zumindest noch einzig Apple unberührt zu sein scheint.

Apple sorgt für grünen Strom.

1,2 Gigawatt grüne Energie erzeugen die verschiedenen von Apple geförderten Projekte für nachhaltige Stromerzeugung ab diesem Jahr. Apple hat gestern eine Übersicht über die jüngsten fortschritte seiner Nachhaltigkeitsbemühungen vorgestellt, hier dazu die Details.

Damit darf ich mich für heute verabschieden und wünsche euch einen entspannten Donnerstag.

