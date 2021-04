Home Apple Apple Event: Alle Produkte, die Euro-Preise und Marktstarts zusammengefasst

Apple Event: Alle Produkte, die Euro-Preise und Marktstarts zusammengefasst

Was wurde heute eigentlich alles präsentiert? Und was kostet wieviel in Euro? Und ab wann kann ich es kaufen? Das beantwortet dieser Artikel.

Das Apple Event liegt nun hinter uns. „Spring Loaded“ war das Motto und dem wurde Apple gerecht. Die Geschwindigkeit wird gefühlt von Jahr zu Jahr schneller. Das gibt uns Anlass, nochmals in Ruhe alle Produkte aufzulisten, die wir heute gesehen haben. Also: Keine Lust ewig lange Artikel zu lesen? Dann habt ihr hier alle in Kürze auf den Punkt gebracht!

Updates zu Services und sonstiges

Apple Podcasts: Redesign, Abo-Angebot und mehr

Apple Card: Family-Option und mehr

iPhone 12 und 12 mini in Purple-Violette

Apple rühmt sich mit Umweltzielen

Das Ganze geht im Mai an den Start und soll beides auch bei uns in Europa kommen. Mehr Infos hier.

Die AirTags

Die AirTags (bzw. von Apple AirTag genannt, wenn man sie einzeln kauft) sind als erstes Hardware-Produkt gekommen. Alle Informationen dazu findet ihr hier.

Vorbestellung: 23. April 2021

Marktstart: 30. April 2021

Preis: 35 Euro für 1 | 119 Euro für 4

AirTags bei Apple (Affiliate-Link)

Das neue Apple TV 4K

Das Apple TV wurde aktualisiert mit einer neuen Fernbedienung, A12-Chip und mehr. Alle Informationen dazu findet ihr hier.

Vorbestellung: 30. April 2021

Marktstart: Zweite Maihälfte 2021

Preis: 199 Euro für 32 GB | 219 Euro für 64 GB

Apple TV 4K 2021 bei Apple (Affiliate-Link)

Die neuen iMacs mit M1

Tatsächlich kam der iMac mit Apple Silicon heute. Aber nicht etwa mit dem M2-Prozessor und auch nicht der große iMac. Nur der kleine wurde aktualisiert. Alle Informationen dazu findet ihr hier.

Vorbestellung: 30. April 2021

Marktstart: Zweite Maihälfte 2021

Preis: ab 1449 Euro für Basismodell | ab 1.669 Euro für Modell mit 8-Kern-GPU und mehr Anschlüssen

iMacs bei Apple (Affiliate-Link)

Die neuen iPad Pros mit M1

Und auch die iPads Pros bekamen den M1 Chip. Das große Modell bekam zusätzlich mini-LED. Alle Informationen dazu findet ihr hier.

Vorbestellung: 30. April 2021

Marktstart: Zweite Maihälfte 2021

Preis: Ab 879 Euro für 11 Zoll | Ab 1.199 Euro für 12,9 Zoll

iPad Pros bei Apple (Affiliate-Link)

Was war euer Highlight heute? Lasst uns in den Kommentaren diskutieren!

