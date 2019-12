Apple entwickelt gemeinsam mit Amazon, Google und Samsung neuen Smart Home-Standard

Apple tritt einer neuen Arbeitsgruppe zur Entwicklung eines offenen Smart Home-Standards bei. Dieser soll in Zusammenarbeit mit Branchengrößen und direkten Konkurrenten im Smart Home-Bereich wie Amazon oder Samsung entwickelt werden, ein durchaus überraschender Schritt von Apple, wo man bisher voll auf das eigene HomeKit gesetzt hatte.

Apple gründet gemeinsam mit anderen Branchengrößen eine Smart Home-Arbeitsgruppe, das teilte das Unternehmen heute in einer Pressemitteilung mit. Die Connected Home over IP-Arbeitsgruppe soll einen offenen und lizenzfreien Standard für das vernetzte Haus entwickeln. Mit dabei ist alles, was im Smart Home-Segment Rang und Namen hat: Amazon und Google machen ebenso mit wie die Unternehmen, die sich in der Zigbee-Alliance zusammengeschlossen haben. Hierzu zählen unter anderem IKEA, Legrand, NXP Semiconductors, Resideo, Samsung SmartThings, Schneider Electric, Signify (ehemals Philips Lighting), Silicon Labs, Somfy und Wulian.

Neuer Standard dürfte auf breite Resonanz stoßen

Der neue Standard soll die herstellerübergreifende Kompatibilität von Smart Home-Produkten stärken, so die Gründungsmitglieder der Initiative. Hauptaugenmerk soll bei der Entwicklung des neuen Standards auf die Sicherheit gelegt werden.

Das Vorhaben startet nicht bei null: Die teilnehmenden Unternehmen bringen bereits eine Menge geleisteter Vorarbeit mit, die in den neuen Standard einfließen dürfte. Dadurch soll auch die Fertigstellung beschleunigt werden.

Der fertige Opensource-Smart Home-Standard soll dann eine starke Sogwirkung auf den Rest der Branche ausüben, hoffen die Gruppenmitglieder:

Das Projekt zielt darauf ab, den Geräteherstellern den Bau von Geräten zu erleichtern, die mit Smart Home und Sprachdiensten wie Alexa von Amazon, Siri von Apple, Googles Assistant und anderen kompatibel sind. Das geplante Protokoll wird bestehende Technologien ergänzen, und die Mitglieder der Arbeitsgruppe werden die Gerätehersteller ermutigen, weiterhin Innovationen auf Basis heute verfügbarer Technologien zu entwickeln.

Tatsächlich ist mit einer kräftigen Resonanz auf den neuen Standard zu rechnen.

