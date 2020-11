Home Apps Apple E-Book der Woche: „Wenn Du stirbst, zieht dein ganzes Leben an Dir vorbei, sagen sie“ für 1,99€!

Apple E-Book der Woche: „Wenn Du stirbst, zieht dein ganzes Leben an Dir vorbei, sagen sie“ für 1,99€!

Was ist das Motto des heutigen Tages? Richtig: Hoch die Hände, Wochenende. Wir bei Apfelpage sind natürlich trotzdem für euch da und haben einen E-Book-Tipp von Apple. Ab sofort gibt es jedes Wochenende (entweder zum Freitag oder Samstagmorgen) mit dem E-Book der Woche einen neuen Deal für euch. Das heutige E-Book ist zwar an die Jugend adressiert, gilt aber für Mitt-Dreißiger in ihrer Midlife-Crisis ebenso. Spaß beiseite, alle Infos nach dem Absatz!

Was wäre, wenn heute dein letzter Tag wäre? Was würdest du tun? Wen würdest du küssen? Und wie weit würdest du gehen, um dein Leben zu retten? Samantha Kingston ist hübsch, beliebt, hat drei enge Freundinnen und den perfekten Freund. Der 12. Februar sollte eigentlich ein Tag werden wie jeder andere in ihrem Leben: mit ihren Freundinnen zur Schule fahren, die sechste Stunde schwänzen, zu Kents Party gehen. Stattdessen ist es ihr letzter Tag. Sie stirbt nach der Party bei einem Autounfall. Und wacht am Morgen desselben Tages wieder auf. Siebenmal ist sie gezwungen diesen Tag wieder und wieder zu durchleben. Und begreift allmählich, dass es nicht darum geht, ihr Leben zu retten. Zumindest nicht so, wie sie dachte …

Konditionen

Über das Wochenende könnt ihr das genannte E-Book zum reduzierten Preis von 1,99€ über den Apple Books-Store erwerben. Anschließend lässt es sich über die hinterlegte Apple-ID auf jedem eurer verknüpften Geräte abrufen, dank iCloud-Synchronsierung ist auch das nahtlose Weiterlesen über die verschiedenen Devices möglich. Wir wünschen viel Spass beim Lesen, das Wetter lädt ja auch geradezu dazu ein.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

