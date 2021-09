Home Apple Apple Care+: Preise für iPhone 13 / Preisanpassung für iPhone 12

Nach der Keynote kommen immer mehr Details ans Licht, die Apple auf der Veranstaltung nicht kommunizierte. Eins davon betrifft Apple Care+, bestimmte Reparaturen werden nun günstiger – Ihr habt richtig gelesen.

Preisanpassung für Apple Care+

Preisanpassungen bedeuten bei Apple Care+, meistens wird es teurer. Doch dieses Mal wird es günstiger, allerdings nur bei einer ausgewählten Reparatur und nur beim iPhone 12 oder dem iPhone 13. Wer ein gesprungenes Backcover tauschen lassen muss, zahlt in den USA nur noch 29,00 US-Dollar – wir gehen von etwa 39,00€ aus. Mit hoher Wahrscheinlichkeit trägt das neue Reparaturverfahren dazu bei. Dieses hatte Apple bereits seit geraumer Zeit umgestellt und ist so in der Lage, den Rahmen und das Backcover auszutauschen. Dafür muss aber das Display, das Innere des iPhone sowie die Kamera intakt sein.

Apple Care+ kommt mit zusätzlicher Preisstufe gegen Diebstahl

Dabei ist uns noch etwas ins Auge gefallen. Der Preis für Apple Care+ ist unverändert, es gibt aber nun eine neue Option (Affiliate-Link): Wer sein iPhone zusätzlich gegen Diebstahl schützen will, kann nun einen neuen Apple Care+ zum Preis von 289,00€, oder monatlich 14,49€ auswählen. Bei einem Verlust oder Diebstahl erhebt das Unternehmen eine Servicepauschale von 129,00€ und die Hürden dürften hoch sein. Übliche Praxis ist das Einreichen einer Verlust- bzw. Diebstahlmeldung bei der Polizei inklusive anschließender Überprüfung von Apple. Außerdem muss zwingend die iPhone-Suche zum Zeitpunkt des Diebstahls oder Verlust aktiviert sein

