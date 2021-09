Home Apple Apple Car: Zwei leichte Unfälle künden vom Fortschritt des Project Titan

Apple Car: Zwei leichte Unfälle künden vom Fortschritt des Project Titan

Apples selbstfahrende Autos waren zuletzt zweimal in leichte Unfälle verwickelt. Bemerkenswert daran sind weniger die Unfallsituationen

, als die Rahmenbedingungen ihrer Meldungen. Apple wird nachgesagt, bis Mitte des Jahrzehnts ein eigenes Auto auf den Markt bringen zu wollen.

Apples selbstfahrende Autos waren zuletzt in einige leichtere Unfälle verwickelt. Diese ereigneten sich etwa im Stadtgebiet von San Diego. Ein weiterer leichter Unfall fand in Cupertino, Kalifornien statt, in unmittelbarer Nähe des Apple Park., wie aus Aufzeichnungen der kalifornischen Zulassungsbehörde für Kraftfahrzeuge hervorgeht. In beiden Fällen wurden keine Personen geschädigt und in beiden Fällen wurde der Unfall von motorisierten, menschlichen Verkehrsteilnehmern ausgelöst.

Apple scheint sein Auto-Programm verstärkt voranzutreiben

An diesen Einreichungen der kalifornischen Verkehrsbehörden sind weniger die Umstände der Unfälle bemerkenswert, viel mehr ist es interessant, das innerhalb so kurzer Zeit mehrere Berichte über Unfälle von Apples umgebauten Lexus RX 450h bei den Behörden eingereicht werden. Dieser Fahrzeugtyp wird seit 2017 in wechselnden Konfigurationen von Apple für sein Projekt der autonomen Fahrzeuge genutzt, allerdings erfolgten in de letzten Monaten keine entsprechenden Tests mehr.

In einer weiteren Meldung hatten wir über die jüngsten Unternehmungen Apples berichtet, die Produktion des Apple Car in den USA voranzutreiben.

Aktuell wird ein fertiges Produkt nicht vor 2025 erwartet. Apple hat in diesem Zusammenhang dem Vernehmen nach bereits mit verschiedenen potenziellen Fertigern verhandelt – bislang ohne bekannten Erfolg.

-----

