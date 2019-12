Apple braucht mehr Platz und sucht neue Büroflächen in New York und Pittsburgh

Apple ist auf der Suche nach zusätzlichem Büroraum. In New York und Pittsburgh braucht das Unternehmen mehr Platz und hat bereits erste Grundstücke ins Auge gefasst.

Apple wächst in den USA weiter und ist daher auf der Suche nach zusätzlichen Räumen. Aktuell möchte man in New York und Pittsburgh neue Büros anmieten. Nach Berichten lokaler Medien möchte Apple in Pittsburgh rund 8.300 Quadratmeter zusätzlicher Bürofläche anmieten. Wie es weiter heißt, sei man bereits in Gespräche über ein Grundstück in der Nähe der Universität eingetreten. Apple siedelt sich mit Vorliebe im Einzugsbereich von Hochschulen an, auf deren Studierende das Unternehmen eine anziehende Wirkung ausübt.

Auch neue Räume in New York gesucht

Ferner möchte man in New York City weiter expandieren, wo das Unternehmen zuletzt verschiedene Events abgehalten hat. Laut eines Berichts von Bloomberg sollen weitere 32.500 Quadratmeter Fläche in Manhattan von Apple angemietet werden. Von Interesse ist das Areal Essex Crossing, ein Mehrzweckgrundstück.

Die neuen Liegenschaften unterstreichen Apples bereits im vergangenen Dezember kommunizierte Pläne, innerhalb von drei Jahren in den USA kräftig zu wachsen. Es sollen tausende neuer Jobs im ganzen Land entstehen und die Präsenz in verschiedenen Regionen, darunter Seattle, San Diego, Culver, Pittsburgh, New York, Boulder, Boston und Portland, deutlich ausgeweitet werden. Die Ansiedlung von Tech-Unternehmen wie Apple oder Amazon wird indes von den betroffenen Gemeinden nicht immer positiv gesehen, da sie überdurchschnittlich hohe Gehälter zahlen und so oft die allgemeinen Lebenshaltungskosten in der Region in die Höhe treiben.

