Apple bestätigt mehr oder weniger Start neuer Produkte am 21. Mai

Apple hat den Start der neuen Produkte am 21. Mai mehr oder weniger bestätigt. Einige Fassungen der Pressemitteilung, die an den morgigen Start der Vorbestellungen erinnern, enthielten für kurze Zeit das betreffende Datum: Der Termin war zuvor bereits in der Distributionskette genannt worden.

Apples neue Produkte sind wahrscheinlich ab dem 21. Mai im Handel erhältlich: Apple hat unlängst eine Pressemitteilung veröffentlicht, die daran erinnert, dass Kunden den neuen iMac in den neuen bunten Farben, das neue iPad Pro 2021 sowie das neue Apple TV 4K und auch das iPhone 12 in der neuen violetten Farbe ab morgen vorbestellen können.

Apple's press release goes to great length not to say exactly when new iMac and iPad Pro ship, but the metadata "description" says May 21https://t.co/7OsGCGv8PW pic.twitter.com/ktPOR6A6l3

— Jason Aten (@JasonAten) April 29, 2021