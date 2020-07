Apple bestätigt: iPhone 12 verspätet sich „einige Wochen“

Im Conference Call mit den Investoren hat Apple CFO Luca Maestri soeben bestätigt, dass die Kapazitäten des diesjährigen iPhones einige Wochen später als üblich verfügbar sein werden. Dies ist ein ungewöhnlicher und ehrlicher Ausblick seitens Apple, der natürlich der Pandemie geschuldet ist.

Selbstredend sprach Maestri nicht von einem „iPhone 12“ oder von einem „verspäteten iPhone“. Indessen war klar, was er mit seiner Aussagen über die neue Smartphones von Apple mit diesen Worten meinte:

This year, we expect supply to be available a few weeks later,”