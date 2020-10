Home Apple Apple Arcade-Offensive: iPhone 12-Käufer werden mit Werbung bombardiert

Apple Arcade-Offensive: iPhone 12-Käufer werden mit Werbung bombardiert

Apple Arcade wird von Apple zuletzt aggressiv beworben: Käufer eines neuen iPhones werden teilweise regelrecht mit Aufforderungen bombardiert, den neuen Dienst abzuschließen. Dieser wird ihnen mit einem kostenlosen Test mit einer Laufzeit von drei Monaten schmackhaft gemacht.

Für seinen neuen Spieledienst Apple Arcade sucht Apple aktuell offenbar verzweifelt nach neuen Kunden: Hier hat man nun wohl besonders die Käufer eines neuen iPhone 12 (Affiliate-Link) ins Visier genommen. Verschiedene Berichte sprechen von einem regelrechten Bombardement mit Aufforderungen, doch bitte einmal Apple Arcade abzuschließen.

Zunächst erhalten Kunden E-Mails von Apple, in denen ihnen eine kostenlose Testphase von drei Monaten von Apple Arcade angeboten wird. Weiters werden dann vereinzelt auch E-Mails im Namen verschiedener Spiele aus Apple Arcade an die Kunden verschickt, in denen sie zu einer dreimonatigen Testphase „beglückwünscht“ werden.

Weiters wird auch im App Store massiv die Werbetrommel gerührt.

Benachrichtigung über Grastest im App Store

In seltenen Fällen sollen Kunden auch im App Store eine Benachrichtigung angezeigt bekommen haben, in der ihnen der dreimonatige kostenlose Test von Apple Arcade vorgeschlagen wurde. Zudem wurde der Bereich Apple Arcade im App Store umgestaltet, um den Gratistest prominent zu bewerben.

Dies alles scheint die Einschätzungen von Branchenbeobachtern zu bestätigen, wonach Apple Arcade bis jetzt noch hinter den Erwartungen von Apple zurückbleibt, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Der Dienst kann für fünf Euro monatlich genutzt werden und beinhaltet mehr als 100 spiele, wir haben hier und hier zuletzt über den jüngsten Neuzugang von Apple Arcade berichtet.

Mit der aggressiveren Vermarktung scheint Apple der Empfehlung eines Analysten zu folgen, die dem Unternehmen genau dies vorgeschlagen hatte.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!