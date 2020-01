App Store mit Rekordumsatz am Weihnachtstag

Nach neuen Daten der Marktforschungsfirma Sensor Tower erzielte der Apple App Store am Weihnachtstag 2019 einen Umsatz von 193 Millionen US-Dollar. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies ein Plus von 18 Prozent.

Rekordumsatz an Weihnachten

Wie Sensor Tower schreibt, beliefen sich die Gesamtausgaben der Verbraucher im Google Play Store und Apple App Store am Weihnachtstag auf 277 Millionen US-Dollar, was einer Steigerung in Höhe von rund 11,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Der Apple App Store überholte den Google Play Store um 2,7 Prozent beim Wachstum. Die Kategorie Spiele erzielte in beiden Stores einen Umsatz von zusammen 210 Millionen US-Dollar und zeichnete für 76 Prozent des Umsatzes verantwortlich.

Am Weihnachtstag 2018 hatte sich der Umsatz auf 195 Millionen US-Dollar belaufen. Das Actionspiel PUBG Mobile belegte mit 8,5 Millionen US-Dollar den Spitzenplatz und konnte seinen Umsatz um 431 Prozent steigern.

Entertainment- und Partnersuche-Apps auch weiterhin mit hohem Anteil

Die Entertainment Apps wie Disney Plus erreichten den höchsten Anteil außerhalb des Spielbereichs. Die Flirt-App Tinder war die Top-App und generierte alleine 2,1 Millionen US-Dollar Umsatz.

In den USA konnten der Apple App Store und Google Play Store einen Umsatz von gemeinsam 80 Millionen US-Dollar erwirtschaften, was einer Steigerung von 4 Millionen US-Dollar gegenüber Weihnachten 2018 entspricht. Wie Apple für die Weihnachtssaison 2018 berichtet, habe der Umsatz des App Store damals bei 1,22 Milliarden US-Dollar gelegen.

