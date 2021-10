Home Apps Exklusivdeal: Surfshark VPN ohne Gerätelimit für 1,99 Euro / Monat + 2 Monate gratis

Verfasst von Lukas Gehrer // 14. Oktober 2021 um 17:35 Uhr // Apps, Featured, Mac // Apps, Mac, macOS, VPN // Kommentare deaktiviert für Exklusivdeal: Surfshark VPN ohne Gerätelimit für 1,99 Euro / Monat + 2 Monate gratis

Auf Apfelpage informieren wir nur über VPN-Deals, die auch was taugen. Ansonsten würden wir nicht fertig werden. Aber heute gibt es wieder so einen: Über unseren Link bekommt ihr als Apfelpage-Leser einen Preis, den normale Anwender nicht erhalten. Surfshark schenkt euch 2 Monate und einen 82 %-Rabatt auf das Abo ohne Gerätelimit.

Das günstigste Angebot von Surfshark dieses Jahres gibt es heute. Auf das 2-Jahresabo lassen sich 82 % sparen und ihr bekommt mit unserem Link exklusiv noch 2 Monate VPN-Nutzung geschenkt. Das Angebot findet sich nicht auf der normalen Webseite!

→ Surfshark-Exklusivdeal: 1,99 pro Monat + 2 Monate gratis

Wieso sollten Apple-Nutzer ein VPN installieren?

Für Apple Nutzer ist laut Studien die Sicherheit und Privatsphäre beim Surfen besonders wichtig. Das iPhone und der Mac tun hierfür schon ein paar Dinge mit der hauseigenen Software. Doch im Browser, bei Downloads, in unbekannten WiFis oder auch bei geogeblockten Inhalten stößt Apples Software an die Grenzen.

Hier kommen VPN-Anbieter ins Spiel. Surfshark bietet euch unter anderem folgende Vorteile:

Anonymes Surfen: Auf Knopfdruck verschlüsselt surfen mit maskierter IP-Adresse

Auf Knopfdruck verschlüsselt surfen mit maskierter IP-Adresse Geoblocking umgehen: durch Tausende Server weltweit habt ihr Zugriff auf ausländische Inhalte

durch Tausende Server weltweit habt ihr Zugriff auf ausländische Inhalte Tracking und Werbung stoppen: Surfshark blockiert Werbung und gefährliche Webseiten automatisch beim Surfen

Surfshark blockiert Werbung und gefährliche Webseiten automatisch beim Surfen Sicher vor öffentliche WIFIs: Unsichere Netzwerke am Bahnhof, Restaurant und Co. können nicht mehr so einfach Daten abschöpfen.

Das Ganze funktioniert so: Eure IP-Adresse wird über einen externen Server geleitet, der auf der ganzen Welt stehen kann. Bei Surfshark können rund 65 Länder ausgewählt werden. In diese „beamt“ ihr euch sozusagen. Dies hat nicht nur den Effekt, dass euer virtueller Standort nun flexibel ist, sondern führt auch dazu, dass Werbetreibende, euer Internetanbieter oder andere Dritte euren echten Standort sowie euer Suchverhalten so gut wie nicht mehr sehen und verkaufen können. Es soll etwa Shops und Buchungsportale geben, die Preise aufgrund von Nutzer und Standort teurer oder billiger machen. Schluss damit!

Mehr als VPN: Surfshark wird zur Alleskönner-App

Im Gegensatz zu anderen VPN-Anbietern hat sich Surfshark mittlerweile zu einer Alleskönner-Sicherheitsapp entwickelt. Die VPN-Funktion ist die Basis, dazu bekommen Nutzer jedoch etliche andere Dienste und Möglichkeiten. Zu etwa das neue Surfshark One, das neben dem VPN folgende exklusive Funktionen hat:

Surfshark Search: Eine private und werbefreie Suchfunktion für völlig anonymes Internetsurfen ohne Werbung, Logs oder Tracker. Surfshark Alert: Benachrichtigungen bei Datenlecks, durch die eure Passwörter oder Anmeldedaten gehackt/gestohlen werden können Surfshark Antivirus: Damit scannt ihr Geräte auf schädliche Programme, Apps und Dateien. Die Funktionalität ist auf Windows und Android verfügbar (macOS kommt bald). Der Echtzeitschutz ist momentan nur auf Android verfügbar, demnächst soll Windows nachziehen.

Hinzu kommen diese Vorteile von Surfshark, die ihr vermutlich schon kennt:

Kein Gerätelimit : Surfshark-Abonnenten nutzen so viele Geräte wie sie wollen

: Surfshark-Abonnenten nutzen so viele Geräte wie sie wollen 3200+ Server in 65 Ländern

in 65 Ländern Schicke Apps für alle Betriebssysteme

für alle Betriebssysteme Live 24/7 Support für Kunden

für Kunden CleanWeb : blockiert Werbungen, Tracker, Malware oder Phishing-Versuche

: blockiert Werbungen, Tracker, Malware oder Phishing-Versuche Strikte No-Log-Richtlinie : Surfshark speichert keine Nutzerdaten

: Surfshark speichert keine Nutzerdaten Kill Switch : Auffangnetz, wenn VPN-Verbindung abreißt

: Auffangnetz, wenn VPN-Verbindung abreißt Whitelister : Erlaubt bestimmten Apps, Webseiten und IPs, das VPN zu umgehen

: Erlaubt bestimmten Apps, Webseiten und IPs, das VPN zu umgehen MultiHop : Verbindung über mehrere Länder gleichzeitig als zusätzliche Sicherheitsschicht

: Verbindung über mehrere Länder gleichzeitig als zusätzliche Sicherheitsschicht Tarnmodus : Der Internetprovider erkennt euer Surfverhalten nicht mehr und kann diese Daten nicht mehr verwerten oder gar verkaufen

: Der Internetprovider erkennt euer Surfverhalten nicht mehr und kann diese Daten nicht mehr verwerten oder gar verkaufen Sichere Protokolle mit Support für IKEv2, OpenVPN, Shadowsocks sowie WireGuard®

Mit diesem Funktionsumfang wird Surfshark gerne als Premium-VPN bezeichnet, der aber preislich eher im Mittelfeld liegt und sehr attraktiv ist.

Surfshark Deal: mit unserem Link 2 Monate gratis + 82 % Rabatt

Wenn ihr aktuell noch einen teuren VPN-Dienst oder noch gar kein VPN nutzt, dann ist die heutige Surfshark-Aktion wirklich interessant. Informiert euch gerne unter dem Link über die verschiedenen Angebote und Laufzeiten. Auf der Unterseite wird alles transparent und übersichtlich aufgezählt:

⇉ Surfshark-Deal ansehen: 2 Monate gratis + 82 % Rabatt

