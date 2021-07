Home Deals Anker: Alternative zu „MagSafe Battery Pack“ mit 3x Kapazität und 70% günstiger

Am gestrigen Abend hat Apple still und klammheimlich seine externe MagSafe-Batterie eingeführt, welche für das iPhone 12 das alte Smart Battery Case ablöst. Obwohl es weniger Material gibt, hat sich am Preis nichts geändert. Dieser war für Batteriehülle schon sportlich, für das Battery Pack ist er mehr als portlich. Gut, dass wir eine Alternative mitsamt attraktivem Preis ausfindig machen konnten.

Anker PowerCore Magnetic 5K Wireless Kabellose Powerbank mit 5,000mAh

Die Powerbank PowerCore von Anker haftet ebenfalls magnetisch am iPhone 12, wird mit USB-C aufgeladen und bietet mit 5.000 mAh knapp 3,5x soviel Leistung wie die externe MagSafe Batterie von Apple an. Und das auch zu einem Drittel des Preises. Anker verlangt 35,99 €, aktuell lässt sich noch ein 10 %-Rabattcode aktivieren, damit bekommt Ihr die Powerbank für knapp 32,40 €!

