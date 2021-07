Home Apple Angst vor Corona: Apple-Mitarbeiter wollen noch ein Jahr im Home-Office bleiben

Angst vor Corona: Apple-Mitarbeiter wollen noch ein Jahr im Home-Office bleiben

Apples Mitarbeiter haben Angst vor Corona, außerdem stören sie die hohen Lebenshaltungskosten im Umfeld der größten Apple-Standorte: Daher sträuben sich weiterhin Teile der Belegschaft, in die Büros zurückzukehren. Apple indes sieht die Arbeit im Büro als integralen Bestandteil der Firmenkultur an.

Die Frage nach dem Ort des Arbeitsplatzes entwickelt sich mehr und mehr zum Zankapfel bei Apple: Das Unternehmen ruft inzwischen immer nachdrücklicher die Beschäftigten zurück in die Büros. Man hatte vor einigen Wochen ein hybrides Arbeitszeitmodell vorgestellt, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Montags, Dienstags und Donnerstags sollen die Beschäftigten wenigstens noch im Büro arbeiten, Mittwochs und Freitags dagegen ist Arbeit im Home-Office möglich.

Das aber reicht vielen Beschäftigten nicht aus: Einige drohten zuletzt sogar mit Kündigung, Apfelpage.de berichtete. Nun haben einige Beschäftigte eine neue Petition zu diesem Thema eingebracht.

Angst vor Corona und Ärger über hohe Kosten

Diese stellt noch immer die Corona-Pandemie in den Fokus: Viele Mitarbeiter fühlten sich nach wie vor nicht sicher angesichts erneut steigender Fallzahlen, heißt es in dem Text, aus dem Medienberichte zitieren. Wenigstens für ein Jahr noch solle Apple Beschäftigten ermöglichen, aus den eigenen vier Wänden zu arbeiten.

Außerdem, so führen die Mitarbeiter an, sorgen die immensen Lebenshaltungskosten im Umfeld der wichtigsten Apple-Standorte für große Probleme: Unter einer Million Dollar sei quasi kein Haus mehr zu bekommen. Apple begegnet diesem Anwurf mit einer jüngst veröffentlichten Stellungnahme, in der man auf die eigenen Bemühungen für bezahlbaren Wohnraum verweist.

Home-Office ist überdies für Apple kein Mittel der Wahl, um den Arbeitsplatz der eigenen Mitarbeiter zu beschreiben, wie Apples Deirdre O’Brien noch einmal klarstellte. Sie ist nicht nur für die Apple Retail Stores zuständig, sondern bei Apple auch für Personalfragen und sie erklärte erneut in aller Deutlichkeit: Bei Apple glaube man an die Kraft der persönlichen Begegnung als grundlegenden Bestandteil einer inspirierenden Firmenkultur.

