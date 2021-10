Home Sonstiges Angriff aufs iPhone: Das sind das Google Pixel 6 und das Pixel 6 Pro

Es ist mal wieder Zeit für einen Blick über den Tellerrand und damit kommen wir zu Google. Der Suchmaschinenkonzern aus Mountain View stellte gestern seine neuen Smartphones vor. Diese platziert Google nun wieder in der Oberklasse, was Ausstattung und Preis anbelangt. Wir geben euch ein kurzes Roundup.

Neu entwickelter Prozessor

Jahrelang waren die Pixel-Smartphones mit Chips von Qualcomm ausgestattet, dieses Jahr ändert sich das jedoch: Google setzt mit dem Tensor erstmals einen Chip aus eigener Entwicklung ein. Dieser soll laut Google einen speziellen Fokus auf Anwendungen mit KI legen. Die ersten HandsOns versprechen Spannung.

Design

Ein weiteren Fokus setzt das Unternehmen auf das Design der neuen Pixel-Geräte und dieses gefällt vielen Beobachtern außerordentlich gut. Die Kameramodule sind in einem Band untergebracht, welches quer über die Rückseite verläuft. Ansonsten sieht man eher Kamerabuckel in einer der beiden Ecken. Auf der Front ist das Punch-Hole-Design zu finden.

Das Pixel 6 Pro bietet ein 6,7″ QHD-OLED-Display, das Pixel 6 ist mit 6,4″ ein bisschen kleiner. Anbei einmal die wichtigsten Spezifikationen im Detail:

Google Pixel 6 Pro: Die Spezifikationen

6,7 Zoll OLED-Display

QHD+ mit 120 Hz

Google Tensor Chip

Titan M2 Sicherheitschip

12 GB RAM

128 oder 256 GB Speicher

Hauptkamera mit 50 MP

Ultraweit-Kamera mit 12 MP

Telefoto mit 48 MP (4-fach Zoom)

Frontkamera mit 11,1 MP

Fingerabdrucksensor unter Display

Akku mit 5003 mAh

Schnelles Laden mit 30 Watt

Kabelloses Laden mit 23 Watt

IP68-Zertifizierung

Bluetooth 5.2 und Wi-Fi 6E

163,9 x 75,9 x 8,9 mm

210 g

Google Pixel 6: Die Spezifikationen

6,4 Zoll OLED-Display

FHD+ mit 90 Hz

Google Tensor Chip

Titan M2 Sicherheitschip

8 GB RAM

128 oder 256 GB Speicher

Hauptkamera mit 50 MP

Ultraweit-Kamera mit 12 MP

Frontkamera mit 8 MP

Fingerabdrucksensor unter Display

Akku mit 4614 mAh

Schnelles Laden mit 30 Watt

Kabelloses Laden mit 21 Watt

IP68-Zertifizierung

Bluetooth 5.2 und Wi-Fi 6E

158,6 x 74,8 x 8,9 mm

207 g

Fokus liegt auf der Kamera

Zugegeben, das ist natürlich ein schlechtes Wortspiel. Dennoch ist es auf dem Papier beeindruckend, was Google bei der Kamera gezaubert hat. Die war bei allen Pixel-Modellen bisher immer gut, die aktuellen Modelle dürften keine Ausnahme machen. Die Weitwinkelkamera auf der Rückseite der beiden Geräte ist mit einem 1/1,3-Zoll-Sensor mit 50 Megapixeln ausgestattet. Google verspricht damit verbunden deutliche Verbesserungen, insbesondere beim Fotografieren bei schlechten Lichtverhältnissen. Auch das war schon eine Stärke der vorherigen Geräte. Ergänzend verfügen beide Telefone über neue Ultraweitwinkelobjektive mit größeren Sensoren, das Pixel 6 Pro ist zudem mit einem Teleobjektiv mit 4-fach optischem Zoom ausgestattet. Zum Vergleich: Das iPhone 13 muss sich mit 12 MP und einem dreifachen optischen Zoom begnügen.

Mithilfe des Tensor-Chips liefert Google auch neue Bearbeitungsfunktionen für die Bilder aus. In Kombination mit Android 12, mit dieser Version werden die neuen Pixel-Smartphones ausgeliefert, soll „Real Tone” dazu beitragen, die natürliche Schönheit von Hauttönen zu unterstützen. Außerdem soll ein „Magischer Radierer” Nutzern dabei helfen, störende Gegenstände oder Personen aus Fotos zu entfernen.

Preise und Verfügbarkeit

Preislich hat man sich von der Mittelklasse verabschiedet schiedet und man greift nun oben an. Das Pixel 6 Pro kostet mit 128 GB Speicher 899,00€, mit 256 GB kostet das Gerät 999,00€. Das Pixel 6 ist bedeutend günstiger, hier liegt man mit 128 GB bei 649,00€. Das klingt teuer, doch Google hat ein äußerst interessantes Ass im Ärmel. Wer jetzt vorbestellt, bekommt einen Bose Headphones 700 NC mit ANC im Wert von 399,00€ kostenfrei dazu. Wenn man den verkauft, kann man sich rund 300,00€ zurückholen. Das Pixel 6 Pro gibt es mit Stormy Black, Cloudy White und Sorta Sunny in drei Farben, wobei nur noch Stormy Black verfügbar ist. Das Pixel 6 gibt es ebenfalls in Stormy Black, dazu kommen noch Kinda Coral und Sorta Seafoam.

Updates

Das wollen wir noch einmal erwähnen, da es Bestrebungen von der EU zur Verpflichtung der Hersteller gibt. Google verspricht, dass die neuen Pixel-Smartphones fünf Jahre lang Sicherheitsupdates bekommen. Dazu soll es in den nächsten drei Jahren jeweils die aktuelle Android-Version geben. Dies hat der Konzern jedoch nicht offiziell bestätigt

