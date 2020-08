In den letzten Jahren rüstete Apple seine Geräte zur Verbesserung der Sicherheit mit dem Secure Enclave Chip aus, der alle auf dem Gerät gespeicherte vertrauliche Daten verschlüsselt und schützt. Hacker gaben im Juli jedoch bekannt, dass sie in dem Chip eine dauerhafte Sicherheitslücke entdeckt hätten, welche Daten von Besitzern eines iPhone, iPad oder Mac gefährden könnten.

Laut Berichten haben chinesische Hacker des Pangu-Teams auf dem Secure Enclave-Chip einen unpatchbaren Exploit gefunden, der dazu führen könnte, dass die Verschlüsselung privater Sicherheitsschlüssel unterbrochen wird. Apple könne angeblich nichts unternehmen, um das gravierende Sicherheitsproblem zu beheben.

Sollten Hacker einen uneingeschränkten Zugriff auf den Chip haben, dann könnten sie auf Passwörter, Kreditkarten und weitere sensible Daten entwenden. Das Sicherheitsleck betrifft die A7 bis A11 Bionic Chips, vergleichbar dem checkm8-Exploit, der einen Jailbreak für nahezu alle Geräte bis zum iPhone X ermöglicht.

Die Prozessoren A12 und A13 sind von der Sicherheitslücke nicht betroffen, jedoch existieren Millionen Apple-Geräte, die mit älteren Bionic-Chips ausgestattet sind, die Ziel des Exploits werden könnten. Bei derartigen Exploits muss der Hacker physisch auf das Gerät zugreifen können, weshalb ein Zugriff aus der Ferne derzeit unwahrscheinlich erscheint.

The Team Pangu has found an “unpatchable” vulnerability on the Secure Enclave Processor (SEP) chip in iPhones. https://t.co/9oJYu3k8M4

— Jin Wook Kim (@wugeej) July 29, 2020