Home Apple „Anders als erwartet!“ – iPhone 12 mini Test nach 5 Tagen: Größe, Akku, Kamera und mehr

„Anders als erwartet!“ – iPhone 12 mini Test nach 5 Tagen: Größe, Akku, Kamera und mehr

Ich habe das iPhone 12 mini nun seit fünf Tagen als Hauptgerät im Einsatz. Was mir zur Größe, dem Design, Akku, Kamera und vielem mehr aufgefallen ist, erfahrt ihr in meinem Kurztest. Hierbei handelt es es ausdrücklich um kein „Review“ oder abschließendes Fazit. So etwas ist meiner Meinung nach erst nach einigen Monaten möglich. Dennoch konnte ich viele spannende Eindrücke gewinnen!

Vorab: Mein Hintergrund

Bevor wir rein starten: Ich hatte bis dato knapp drei Wochen lang das iPhone 12 Pro im täglichen Gebrauch. Seit 2017 habe ich große iPhones als „Daily Driver“, das iPhone X und iPhone 11 Pro unter ihnen. Allerdings hatte ich genauso jahrelang kleine iPhones benutzt, darunter das iPhone 5. Auch das iPhone 6 hatte ich zwei Jahre und kann so auf eine ganze Reihe an unterschiedlichen Displaygrößen zurückblicken. Nicht zu vergessen sind meine vielen iPod touch, die lange nur 3,5 Zoll bringen konnten. Spannend ist jedoch, dass ich nun zum ersten Mal auf ein kleineres Gerät umgestiegen bin. Vorher waren die Sprünge ausschließlich immer auf größere Geräte. Ich hatte aber mit zunehmender iPhone-Größe immer wieder mit dem Gedanken gespielt, ein SE anzuschaffen. So satt war ich die immer größeren Prügel. Und was soll ich sagen: Es kam anders als erwartet!

(ANZEIGE:)

Unser Sponsor: BandWerk

An dieser Stelle geht ein großer Dank an BankWerk, die uns das iPhone 12 mini zur Verfügung gestellt haben. BandWerk stellt seit vielen Jahren hochwertigstes Zubehör für Apple Produkte her. Die Firma aus München hat den Fokus auf Lederarmbänder für die Apple Watch, die wir hier auf Apfelpage.de schon öfters getestet haben. Darunter befinden sich auch etliche Limited-Edition-Bänder, bei denen BandWerk das Leder alter Porsche, Mercedes-Benz und Lamborghinis verwendet. Wie wir gehört haben, ist auch neues Zubehör für alle neuen iPhones geplant. Doch dazu mehr, wenn es soweit ist.

Wir möchten an dieser Stelle auf eine neue Armband-Serie hinweisen, die BandWerk seit wenigen Stunden vertreibt: Diese Kollektion ehrt das Lebenswert von Street-Art-Künstler Keith Haring mit seinem unverwechselbaren Stil auf hochwertigstem italienischen Leder. Die Kollektion „BandWerk. x Keith Haring“ ist seit eben im Online Shop von BandWerk erhältlich. Ihr seid mit die ersten, die das wissen!

(ANZEIGE ENDE)

iPhone 12 mini Größe

Doch weiter im Text: Die Erfahrungen mit der Größe des iPhone 12 mini verliefen genau entgegen meiner Erwartungen: Ich dachte nämlich im Vorfeld, dass ich mich anfangs umgewöhnen muss und dann im Alltag gut damit zurechtkommen würde. Dem war nicht so.

Tatsächlich hatte in den ersten Stunden und in den ersten zwei Tagen überwiegend positive Eindrücke vom Design: Ultraschickes Aussehen (gefällt mir besser als das 12 Pro), viel handlicher, super in der Hosentasche, geniale Größe unterwegs, viel sicherer beim Halten und Herausnehmen aus der Tasche. Vielleicht lag hier aber auch der „Neu-Faktor“ in der Luft. Denn ich hatte seit mehr als drei Jahren kein so kleines iPhone mehr in Benutzung. Es war für mich jedoch kaum eine Umstellung mit der Größe. Funktionieren tut ja alles genau gleich.

Der Zauber verflog jedoch, da mich die kleine Größe schneller einholte als mir recht war: Viel kleinere Menüs in Apps, kleinere Icons, teilweise unangenehm kleiner Text beim Lesen von längeren E-Mails oder Artikeln im Web und so weiter. Das hat natürlich anfangs mit Gewohnheit zu tun. Ich fand es aber auf Dauer regelrecht anstrengend beim längeren Starren aufs Display. Das hat Vor- und Nachteile. Man scrollt weniger lange durch Twitter, hat aber bei zwingend notwendigen Aufgaben, etwa beim Arbeiten unterwegs, ein krampfartiges Gefühl. Nachdem ich also anfangs dachte, ich wechsle vielleicht wirklich auf das mini, bin ich mir nun sicher: Ich werde es nicht tun und freue mich bereits wieder auf das 12 Pro.

Interessant ist aber: Ich hatte das Gefühl, weniger Zeit am iPhone zu verbringen, weil einem der Spaß auch schneller vergeht. Es macht auf einem 6,1 Zoll Display weit länger Spaß, durch einen Feed zu scrollen oder Bilder und Videos anzusehen, als auf 5,4 Zoll. Das ist soweit ja ein positiver Punkt. Allerdings bin ich auf das iPhone angewiesen beim Arbeiten. Ich muss öfters längere Nachrichten und E-Mails unterwegs anfertigen, Dokumente verschicken und überfliegen sowie Bilder einsehen. Teilweise hatte ich beim 12 mini das Gefühl, unterwegs eingeengt und nicht so effizient und produktiv wie auf dem 12 Pro zu sein.

Hinzu kam die Tastatur, die selbstredend einen vollkommen anderen Formfaktor hat als jene auf den iPhones, die ich die letzten Jahre verwendet hatte. Ich habe mich bislang nicht daran gewöhnt und schreibe folglich deutlich langsamer und mit viel häufigeren Tippfehlern. Man würde es nicht glauben, aber die Tasten sind sehr viel kleiner. Der Unterschied zu einem 12 Pro ist gewaltig.

Das Display ist also Fluch und Segen zugleich. Ein genialer Formfaktor im Alltag, der jedoch Schwächen zeigt beim längeren Verwenden des Gerätes. Im Endeffekt würde ich sagen: Für mich kann der Vorteil der Handlichkeit leider nicht siegen. Obgleich es ein knappes Rennen ist.

Akku

In Sachen Akku kann ich die negativen Berichte nicht wirklich nachvollziehen. Denn der ist beim 12 Pro auch nicht wirklich besser. Im Zweifel hält das mini ein Stück kürzer durch, das mag stimmen. Allerdings sollte das kein Kaufargument für das 12 Pro sein. Denn auch hier bin ich vom Akku enttäuscht. Er hielt beim 11 Pro einfach länger. Wie immer gilt: 5 Tage sind allenfalls genug, um hier einen Zwischenstand zum Akku zu publizieren. Aber es soll ja Leute geben, die binnen 2 Tagen ein ganzes iPhone testen und das auch noch als „Review“ verkaufen können.

Sonstiges

Positives

Überrascht war ich vom Lautsprecher, der trotz der Gehäusegröße wirklich abliefert. Man vergisst leicht, wie toll Apples Stereolösung auf dem iPhone ist. Sehr schick ist zudem der Displayrand, der beim mini nochmals kleiner ausfällt. Es ist wirklich ein unglaublich schönes Gerät.

Das Gerät an sich ist überdies viel weniger anfällig für Fingerabdrücke und Schmutz. Der Aluminiumrahmen ist im Alltag auch angenehmer zu halten als jener aus Edelstahl. Ich bekam für beide gute Rückmeldungen, weshalb ich nicht einmal sagen würde, das Pro sehe objektiv besser aus. Die Glasrückseite der 12-Reihe sorgt außerdem für mehr Grip als die Milchglas-Rückseite der Pro-Linie.

Negatives

Leider habe ich vereinzelt Aussetzer beim Touchscreen zu melden. Laut Medienberichten bin ich da nicht der einzige. Das kam nicht oft vor, doch manchmal wurden Eingaben auf der Tastatur nicht registriert. Das ist natürlich ärgerlich.

Kamera

Hier kann ich Positives und Negatives berichten: Die Farben, Kontraste und Szenen sind dank HDR 3 und f1.6 Blende wirklich noch etwas besser als beim iPhone 11 Pro. Hier hat Apple ganze Arbeit geleistet, man braucht keine drei Linsen und bekommt für 799 Euro dieses Jahr eine phänomenale Kamera. Das kann man nicht anders sagen.

Indessen vermisse ich im Alltag den 2x-Zoom. Er kommt bei mir eher zum Einsatz als die Weitwinkelkamera. Das ist allerdings sehr individuell. Beim Porträtmodus ist es zudem eine Glückssache mit dem 12 mini: Während manche Fotos genauso gut wie beim iPhone 12 Pro rauskommen, fällt das 12 mini in anderen Situationen (gerade bei viel Abstand zum Objekt) komplett flach. Vollkommen verkehrte Kantenerkennung ist das Ergebnis. Dies scheint zumeist aber nur bei den Haaren einer Person zum Problem zu werden. Zum Beispiel: Äste werden als Haare erkannt.

Ein kleiner Negativpunkt ist hier auch das Display. Klingt komisch, ist aber so: Auf dem mini-Display kann man manche Szenen weit weniger gut einschätzen und vorab prüfen als auf dem Pro-Display.

Im Endeffekt würde ich aber auch die Kamera nicht als Verkaufsargument im Vergleich zum 12 Pro heranziehen. Zu gering ist hier der Unterschied. Das iPhone 12 Pro Max werde ich ab kommender Woche testen. Ein Vergleich aller Modelle folgt natürlich.

Ich habe euch hier einige Fotos (100% unbearbeitet) vom iPhone 12 mini in allen möglichen Situationen eingebettet:

Fazit

Ich bin angetan vom iPhone 12 mini. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es viele lieben werden. Ich gehöre aber nicht dazu, ich mag es einfach nur. Jedoch leider nicht genug, um mich vom 12 Pro zu verabschieden. Das liegt vor allem an der Größe. Ich könnte sowohl auf das Bisschen Kamera, Akku, RAM und Co. verzichten. Nicht aber auf 0,7 Zoll Display. Das hätte ich nicht gedacht, bis ich das mini genutzt habe.

Ich bin jedoch davon überzeugt: Es ist eine geniale Größe für viele Nutzer. Sogar für mich war es im Alltag eine Wohltat, endlich wieder das Gefühl zu haben, ich habe das iPhone in der Hand, und nicht das iPhone mich.

Seid ihr Team „mini“? Wer von euch hat schon ein iPhone 12 mini in Benutzung? Oder könntet ihr nicht mehr ohne großen Bildschirm. Lasst uns in den Kommentaren darüber diskutieren.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!