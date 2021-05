Amazon zieht nach: Amazon Music HD ab sofort ohne Aufpreis

Heute Nachmittag lüftete Apple das eher schlecht als recht gehütete Geheimnis um Apple Music. Neben den Details zu Apple Music Lossless war vor allem der Preis interessant und hier setzte der iPhone-Konzern ein Statement und sorgte dafür, das Amazon nachziehen muss. Aber der Reihe nach.

Apple Music Lossless wird ohne Aufpreis kommen, Apfelpage berichtete. Viel spannender war es aber, ob Apple wie diverse Wettbewerber einen Aufpreis verlangen würde. Wie wir nun wissen, ist dies nicht der Fall und die Preisgestaltung bleibt wie gehabt. Das Einzelabo mit Lossless wird 9,99 € kosten, für das Familienabo werden 14,99 € berechnet. Das setzt andere Anbieter natürlich unter Zugzwang.

Als erster Anbieter reagiert Amazon und wird ab sofort allen Neukunden von Amazon Music Unlimited die High-Res-Option Amazon Music ohne Neupreis anbieten. Ursprünglich verlangte der Versandgigant 5,00 Euro Aufpreis dafür. Bestandskunden sollen ersten Informationen nach kostenfrei umgestellt werden.

Als wir Amazon Music HD auf den Markt brachten, war es unser Ziel, ein Zeichen in der Industrie zu setzen und Musikfans auf der ganzen Welt zu ermöglichen, Musik in der bestmöglichen Aufnahmequalität zu streamen, die der Intention der Künstler entspricht. Wir sind begeistert, dass wir Amazon Music HD jetzt jedem ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung stellen können. Alle Musikfans sollten Zugang zu Musik in Premium-Qualität haben und wir haben das möglich gemacht!“