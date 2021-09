Home Hardware Amazon stellt drei neue Kindle Paperwhite vor: Erstmals auch Kids-Version erhältlich

Passend zur Jahreszeit hat Amazon nun die neue Generation seiner Kindles vorgestellt, von denen es insgesamt drei gibt und mit denen Amazon um eure Gunst buhlt. Schauen wir uns das im Detail an.

Kindle Paperwhite Kids

Der Kindle für Kids wurde massiv aufgewertet und übernimmt einige Funktionen des Paperwhite. Das Display kommt nun ohne Spiegelungen daher, die Farbtemperatur kann verstellt werden und bis zu zehn Wochen Akkulaufzeit sind möglich. Amazon liefert das Gerät mit einer speziellen Hülle für Kinder aus und packt obendrauf noch eine 2-jahre-Sorglos-Garantie dazu. Das Kids-Modell beinhaltet darüber hinaus noch ein Jahr Amazon Kids+. Über den Abo-Dienst können Kinderbücher und Hörbücher heruntergeladen werden. Hier erhalten Kinder ebenfalls Abzeichen für das Absolvieren von Kapiteln und ganzen Büchern, um sie zu motivieren. Nach Ablauf der Frist läuft das Abo zu monatlich 2,99€ weiter

Amazon Kindle Paperhwite und Signature Edition

Der Kindle Paperwhite ist seit Jahren der beste eBook-Reader auf dem Markt und das soll auch so bleiben. Damit dies gelingt, wächst das Display nun auf 6,8 Zoll an und bietet zudem ein Frontlicht mit verstellbarer Farbtemperatur. Auch hier sollen bis zu 10 Wochen Akkulaufzeit möglich sein. Neu und erfreulich ist, dass der neue Paperwhite nun via USB-C aufgeladen werden kann. Ein vollständiger Ladevorgang soll nur 2,5 Stunden dauern, wenn ein 9-Watt-Ladeadapter zum Einsatz kommt. Der interne Speicher beträgt weiterhin 8 GB.

Die Signatur Edition unterscheidet sich in zwei Merkmalen vom „normalen“ Paperwhite. Ein Lichtsensor passt die Helligkeit des Displays an die Umgebung an. Außerdem lässt sich die Signature Edition als erster Kindle drahtlos laden – das passende Ladegerät muss separat erworben werden. Beim Speicher zeigt sich Amazon großzügig und bietet hier 32 GB an.

Preise und Verfügbarkeit

Alle drei Modelle lassen sich ab sofort bei Amazon vorbestellen. Für den Kids Kindle Paperwhite werden inklusive 1 Jahr Amazon Kids+ 149,99€ fällig. 129,99€ muss man für den neuen Kindle Paperwhite auf den Tisch legen. Beide Modelle werden ab dem 27. Oktober 2021ausgeliefert. Für die Signature Edition werden 189,99€ fällig und die Auslieferung beginnt ab dem 10. November 2021

