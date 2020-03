Amazon Music HD für 90 Tage kostenlos testen

Amazons Musik-Streamingdienst in HD-Qualität kann ab sofort wieder für 90 Tage getestet werden. Alle Fakten zum Deal gibt es im folgenden Beitrag.

Der Streamingdienst für Musik in HD-Qualität ist auf der Suche nach neuen Hörern und bietet eine 90 Tage lange kostenfreie Testphase an. Mehr als 50 Millionen Songs können dabei unbegrenzt in HD-Qualität gestreamt werden. Die Qualität unterscheidet sich hinsichtlich der Bitrate zu den üblichen Steamingdiensten – bei Amazon Music HD ist die Bitrate doppelt so hoch.

Bis zum 24. März um 17:59 Uhr ist das Angebot für Neukunden von Amazon Music Unlimited. Nach Ablauf des Testzeitraumes werden für Prime-Mitglieder 12,99 Euro im Monat fällig. Kunden ohne Prime-Mitgliedschaft zahlen 14,99 Euro monatlich. Eine Familienmitgliedschaft liegt monatlich bei 19,99 Euro.

-> Zu Amazon Music HD 90 Tage kostenlos testen*

*Bei den hier genutzten Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media.

