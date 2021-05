Home Deals Amazon Mega Movie Week + passender Heimkino-Sound

Amazon Mega Movie Week + passender Heimkino-Sound

Was Apple kann, kann Amazon schon lange. So ähnlich muss man sich das in der Marketingabteilung gedacht haben. Man hat nicht nur das Motto, sondern sogar das Logo sowie ein Groß der Filme übernommen. Dennoch sind uns ein paar Perlen ins Auge gefallen und wir sorgen noch für den passenden Sound.

Mega Movie Week bei Amazon

Analog zu iTunes fährt der Versandgigant die gleiche Aktion wie Apple mit iTunes. Es sind eine Unmenge an Filme in unterschiedlichen Preisstufen reduziert, darunter Greenland, Sicario 2, Valerian – Die Stadt der Tausend Planeten und viele mehr. Dennoch lassen sich hierbei ein paar nette Streifen finden.

→ Hier geht es zur Mega Movie Week bei Amazon

Attraktive Angebote

Das Angebot ist weitestgehend deckungsgleich, dennoch sind uns ein paar Unterschiede aufgefallen. So könnt ihr bei Prime unter anderem diese Filme günstig erwerben:

Passender Sound

Was gehört zu einem richtig guten Heimkinoabend dazu? Richtig, der passende Sound. Dazu möchten wir heute ein schickes Set von Bose erwähnen. Die Soundbar sowie der Subwoofer bestechen durch eine hervorragende Verarbeitung mitsamt edler Optik. Beide Komponenten weisen eine Abdeckung aus speziell wärmebehandeltem Glas auf und sind somit extrem robust.

Der Sound ist satt sowie druckvoll und kann mittels mitgeliefertem Einmesssystem auf jeden Raum kalibriert werden. An Konnektivität stehen euch HDMI, AirPlay 2, Spotify Connect sowie Bluetooth zur Verfügung. Sie ist multiroomfähig, kann dank AirPlay2 für die Musikwiedergabe auch mit den HomePods gekoppelt werden und besitzt als i-Tüpfelchen noch eine Universalfernbedienung.

Wem das 3.1-Setup nicht ausreicht, das System lässt sich noch durch ein paar Rearspeaker zu einem 5.1-System ausbauen. Sowohl der Subwoofer als auch die Rearspeaker kommunizieren dabei drahtlos mit der Soundbar, was den Kabelsalat auf ein Minimum reduziert.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!