Amazon Deal: MacBook Air M1 für 999€ + Zubehör

Ihr sucht Ersatz oder Updates in eurem Home Office? Dann haben wir heute einen genialen Deal für euch! Das MacBook Air mit M1 ist für unter 1000 Euro zu bekommen. Das sind 12% Rabatt!

Der Home Office-Deal von Apfelpage

Jedes Home Office benötigt einen Rechner und vor dem M1 musste man sehr genau abwägen, wofür man seinen neuen Mac einsetzen will. Das ist dem Apple Silicon für 95% aller Anwender nahezu obsolet geworden, selbst das kleinste Modell bietet insgesamt mehr Rechenleistung als das letzte 16″ MacBook Pro in seiner größeren Standardausstattung – zu einem Drittel des Preises. Aktuell muss man für das MacBook Air mit M1 in Space Grau gerade einmal knapp 1000 Euro ausgeben:

Der interne Speicher ist mit 256 GB etwas knapp bemessen, das geben wir zu. Der Aufpreis für 512 GB ist in unseren Augen wenig attraktiv und wir raten eher zu einer externen SSD mit USB-C. Hier ist gerade die Samsung T5 mit 1TB im Angebot, ihr zahlt aktuell knapp 119,00€.

Die externe SSD belegt natürlich einen der beiden USB-C-Ports und einen externen Monitor hat man damit auch noch nicht angeschlossen. Um ein Hub führt unserer Meinung nach kein Weg vorbei. Man kann gerne den Digitial-AV-Adapter von Apple kaufen, der Wettbewerb bietet aber eine deutlich attraktivere Ausstattung. Wir haben uns für diese beiden Modelle entschieden:

