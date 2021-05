Home Deals Amazon Deal: Echter Heimkinosound für unter 960€

Die neue Apple TV 4k HDR ist seit knapp einer Woche verfügbar und weiß zu begeistern. Allen voran die Performance des A12 sowie die neugestaltete Fernbedienung werden gelobt. Was fehlt aber? Richtig, der knackige Sound. Und genau da setzt der heutige Deal an.

Bose Soundbar 700 + Bose Bass Module 500

Da trifft es sich gut, dass die Bose Soundbar 700 heute mit einem Preisnachlass von knapp 33 % verfügbar ist. Sie ist eine 3.0 Soundbar mit speziellen Surroundlautsprechern, um so einen möglichst raumfüllenden Klang zu erzeugen. Das gelingt Ihr auch deshalb, weil sie sich mit einem Einmesssystem (spezielles Mikrofon ist im Lieferumfang enthalten) perfekt auf den Raum kalibrieren lässt.

Angeschlossen wird sie via HDMI am Fernseher, der Anschluss unterstützt eARC. An zusätzlichen Schnittstellen stehen noch WLAN, AirPlay 2, Bluetooth und Spotify Connect zur Verfügung. Die Soundbar 700 kostet regulär 899,00 €, lässt sich heute aber für 599,00 € erwerben

Es sind jedoch auch Erweiterungen möglich: Die Bassleistung ist schon beeindruckend, dennoch wollen einige einen zusätzlichen Subwoofer. Bose bietet dazu zwei Modelle an, das kleinere Bass Module 500 ist heute ebenfalls im Angebot. Lasst euch nicht von der Größe beeindrucken, der kleine Zwerg hat richtig Dampf. Die UVP liegt bei 449,95 €, heute lässt sich das Bassmodule 500 für 359,95 € erwerben

