Aktueller und aufdringlicher: Corona-Warn-App mit größerem Update

Die Corona-Warn-App hat das erste von mehreren größeren Updates erhalten, die noch bis Jahresende verteilt werden und den digitalen Kampf gegen die Ausbreitung des Corona-Virus effizienter gestalten sollen. Mit dem jüngsten Update erfolgt die Aktualisierung der Begegnungsmitteilungen und die darauf basierende Risikobewertung mehrmals am Tag und wird somit aktueller. Außerdem werden Nutzer nachdrücklicher zum Teilen ihrer Ergebnisse aufgefordert.

Die Corona-Warn-App hat ein größeres Update erhalten: Die App aktualisiert jetzt mehrmals tätlich die Begegnungsdaten und die darauf basierende Risikoermittlung. Dies wird bis jetzt nur einmal am Tag durchgeführt, was mögliche Risikobegegnungen nicht sehr zeitnah dem Nutzer anzeigt.

Allerdings gibt es eine Einschränkung: Die mehrmals täglich durchgeführte Aktualisierung wird nur bei aktiver WLAN-Verbindung durchgeführt, andernfalls bleibt es beim einmal täglichen Intervall.

Der Nutzer soll seine Testergebnisse teilen

Weiterhin neu ist, dass die Corona-Warn-App (hier bei Apple (Affiliate-Link)) ein wenig nachdrücklicher daran erinnert, ein positives Testergebnis zu teilen, genau hier liegt nämlich die größte Schwachstelle der App. viele Nutzer verzichten darauf, ein Testergebnis zu teilen, was die Wirksamkeit der App-basierten Pandemiebekämpfung dämpft.

Die Corona-Warn-App wurde insgesamt rund 22 Millionen mal geladen, in Deutschland gibt es rund 53 Millionen mit der App kompatible Smartphones. Die Zahl der aktiven App-Nutzer liegt aber nochmals deutlich unter der Downloadbasis.

Folgende Anmerkungen notieren die Entwickler zum jüngsten Update:

Mit diesem Update stehen Ihnen neben Fehlerbehebungen folgende neuen Funktionen zur Verfügung: Wenn Sie eine WLAN-Verbindung haben, wird die Risiko-Überprüfung nun mehrmals am Tag durchgeführt. So können Sie schneller über mögliche Risiko-Begegnungen informiert werden. Beim Registrieren eines positiven Testergebnisses in der App werden Sie gebeten, das Ergebnis mit anderen zu teilen. Wenn Sie Ihr Ergebnis nicht sofort teilen wollen, erhalten Sie zwei Erinnerungen. Wenn Sie die Erinnerung antippen, gelange Sie direkt auf die Funktion zum Teilen Ihres Testergebnisses. Wenn die Uhrzeit im Betriebssystem Ihres Smartphones nicht der aktuellen Uhrzeit entspricht, kann die App keine Risiko-Überprüfung durchführen. Eine Meldung weist Sie nun auf eine falsch eingestellte Uhrzeit hin.

