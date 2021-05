Home Daybreak Apple AirTags tracken auch Partner | Face ID wird am Mac gewünscht | wie schnell ist der M1-iMac? – Daybreak Apple

AirTags tracken auch Partner | Face ID wird am Mac gewünscht | wie schnell ist der M1-iMac? – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Nun, genau das soll ja eigentlich nicht passieren: Den eigenen Partner mit den AirTags verfolgen. Aber, wenn einige Teilnehmer einer Befragung dies ganz offen ankündigen, wie hoch mag dann erst die Dunkelziffer sein? Hat Apple hier ein neues Instrument häuslicher Unterdrückung geschaffen? Der neue iMac reißt die Kunden übrigens nicht so sehr hoch. Damit willkommen zur Übersicht am Morgen.

Apples neue AirTags – keinen Monat auf dem Markt und schon jede Menge Aufmerksamkeit – nicht immer positiv: Die ersten Sicherheitslücken wurden bereits entdeckt und nun zeigt sich, wofür manche Nutzer die Tags einsetzen wollen, etwa zur Verfolgung ihrer Partner und Kinder. Glücklicherweise ist das nur eine Minderheit. Die meisten Nutzer packen ihre AirTags wohl an ihre Schlüssel oder Koffer.

Das neue iPad Pro wird wohl vermehrt in der kleineren Version gekauft werden. Und eine ganze Menge Menschen wünscht sich offenbar Face ID am iMac und MacBook – ich auch.

Der neue iMac ist bei den Kunden gar nicht so sehr beliebt, das hat die selbe Befragung ergeben. Da kaufen immerhin noch deutlich mehr Kunden das neue iPad Pro mit M1-Chip, wenn auch nur in klein. Das nimmt es von der Leistung her auch mit den meisten MacBooks auf, hier alle Details.

Und wie schnell ist der neue iMac?

Ähnlich fix wie das iPad Pro mit M1-Chip. Allerdings konnte das 27 Zoll-Modell mit Intel inside zumindest noch seinen Spitzenplatz behaupten, hier findet ihr die Details. In der zweiten Jahreshälfte wird dann das MacBook Pro mit M2-Chip erwartet.

Apple TV+ erhält eine neue Doku

Wieder geht es um Musik und zwar speziell um die Frage, welche Bedeutung das Jahr 1971 für die Musikgeschichte hatte, hier weitere Details. Ich behaupte von mir, ein Mensch zu sein, der ziemlich viel Musik hört, aber nur begrenzt Ahnung von der Musik oder gar der Musikgeschichte hat, daher mag man es mir nachsehen: Was war denn bitte 1971 so spannendes? War da was?

Der AppSalat kümmert sich um Updates

Wir haben in unserer jüngsten Ausgabe des AppSalat die letzten Verbesserungen im Rahmen einiger Updates populärer Apps zusammengefasst. Aktualisiert wurden etwa Rippple, Charty und CARROT Weather. Ich habe diese Apps alle nicht, aber vielleicht ja einer von euch und wir erzählen euch, was es hier neues gibt.

Damit wünsche ich euch einen guten Start ins Wochenende!

