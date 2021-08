Home Hardware AirTags erhalten neue Software von Apple

Apple hat damit begonnen, eine neue Firmware für seine AirTags auszurollen: Diese wird rund zwei Monate nach der Verteilung der vorangegangenen Version an die Nutzer der kleinen Ortungsmünzen verteilt. Das Update wird in den nächsten Tagen automatisch auf den AirTags der Anwender installiert.

Apple aktualisiert einmal mehr seine AirTags: Das Unternehmen hat nun damit begonnen, die AirTags mit einer neuen Firmware zu versorgen. Diese trägt die Versionsnummer 1.0.291, die Build-Nummer der neuen AirTags-Software lautet 1A291a.

Dieses neue Update für die AirTags wird etwa zwei Monate nach der letzten Aktualisierung der Software verteilt. Sie wird innerhalb der kommenden Tage automatisch auf allen AirTags der Nutzer installiert.

Das Update der AirTags kann nicht manuell angestoßen werden

Es gibt keinen Weg, das Update der AirTags zu beschleunigen oder anderweitig zu beeinflussen. Das Update wird auf die AirTags geschickt und installiert, so lange diese sich in Reichweite mit ihrem gekoppelten iPhone befinden. Über die Wo ist-App können Nutzer die Version der derzeit auf ihren AirTags installierten Software einsehen, in dieser Meldung haben wir beschrieben, wie das geht.

Welche Neuerungen Apple mit der jüngsten Aktualisierung der AirTags bringt, ist nicht bekannt. Denkbar ist, dass mit dem Update weitere Vorbereitungen auf die Veröffentlichung einer Anti-Stalking-App für Android getroffen werden, die Apple für später im Jahr angekündigt hatte. Die AirTags standen bereits rasch nach ihrer Einführung in der Kritik, sich als dezentes Überwachungswerkzeug gegen Menschen einsetzen zu lassen.

