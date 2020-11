AirTags auf der Keynote? Leak zeigt angebliches Zubehör zum Zubehör

Da noch immer die Möglichkeit besteht, dass heute Abend die AirTags vorgestellt werden, ist es nicht weiter verwunderlich, dass es auch noch einmal neue Gerüchte im Vorfeld der Keynote gibt. Diese betreffen aktuell das Zubehör zum Zubehör: Also die Vorrichtung zur Befestigung der AirTags an einem zu suchenden Gegenstand, sowie eine entsprechende Tasche.

Apple wird heute Abend zwar mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die neuen Apple Silicon-MacBooks vorstellen, was aber darüber hinaus präsentiert werden könnte, ist noch offen. Die Vermutungen gehen aber in Richtung der AirTags, die noch immer ausstehen. Entsprechend machen im Vorfeld der Veranstaltung auch neue Leaks die Runde, die dieses Gadget zum Thema haben.

Diese betreffen diesmal nicht die AirTags selbst, sondern die Tasche, in die sie gesteckt werden können, sowie einen Ring, mit dem sie an einem zu überwachenden Gegenstand befestigt werden sollen. Der Leaker deutet allerdings auf dem Kurznachrichtendienst Twitter selbst an, eine gesunde Skepsis diesem Leak gegenüber zu hegen.

Potentially AirTag carrying accessory in Saddle Brown.

Looks a lot like this previously reported patent, but take it with a bit of salt though since something similar is easily reproducible in China. pic.twitter.com/HHRi2p4Cyu

