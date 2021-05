Home Apfelplausch AirTags als Stalking-Problem? | Apple Watch S8 und iPhone 13 | Epic vs. Apple – JETZT im Apfelplausch!

AirTags als Stalking-Problem? | Apple Watch S8 und iPhone 13 | Epic vs. Apple – JETZT im Apfelplausch!

Wir haben weiter mit den AirTags gespielt, beziehungsweise Lukas hat das getan. Daraus ergeben sich einige zusätzliche Erkenntnisse, aber es kommen noch mehr. Außerdem sprechen wir über einige Schattenseiten des neuen Gadgets und arbeiten uns an den jüngsten Gerüchten aus der Apple-Welt ab. Willkommen zur Episode 191.

Auch diese Sendung beginnen wir wie üblich wieder einmal mit ein wenig Post von euch, die bringt uns dann im weiteren Verlauf auch schon direkt in das erste Thema.

Die heutigen Themen

00:00:00: Intro

Intro 00:04:30: Hörermails: AirTags beim Diebstahl | Fehlende AirTags-Features | Probleme bei Apple Podcast und Audible

Hörermails: AirTags beim Diebstahl | Fehlende AirTags-Features | Probleme bei Apple Podcast und Audible 00:23:45: AirTags im Alltag: Lost Mode | Features | AirTags mit Stalking-Problem?

AirTags im Alltag: Lost Mode | Features | AirTags mit Stalking-Problem? 00:50:00: Gerüchte: iPhone 13 Leak zeigt Notch, Kamera und Hörmuschel

Gerüchte: iPhone 13 Leak zeigt Notch, Kamera und Hörmuschel 00:59:00: Apple Watch S8: Blutdruckmesser, Alkoholsensor und mehr – Positive Zukunft?

Apple Watch S8: Blutdruckmesser, Alkoholsensor und mehr – Positive Zukunft? 01:12:20: Apple Music HiFi und AirPods 3 im Anmarsch?

Apple Music HiFi und AirPods 3 im Anmarsch? 01:23:45: Apple vs. Epic: Spannende Schnipsel aus dem Prozess

<span data-mce-type=“bookmark“ style=“display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;“ class=“mce_SELRES_start“><span data-mce-type=“bookmark“ style=“display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;“ class=“mce_SELRES_start“></span></span>

Die AirTags beschäftigen uns weiter

Lukas hat die Woche genutzt und weiter mit seinen AirTags (Test) gespielt, seine Eindrücke hört ihr in der Sendung.

Ich werde meinerseits wohl kommende Woche einen eigenen Test mit etwas anderem Schwerpunkt laufen lassen, mehr dazu auch in der Sendung. Zugleich sprechen wir über eine eher düstere Seite der AirTags: Denn es gibt hier ein gewisses Missbrauchspotenzial, das man nicht übersehen sollte.

Gerüchte um iPhone und Apple Watch

Wir greifen einige Gerüchte auf, die es zuletzt um das iPhone 13 gab, da tauchte einerseits ein neues Video auf, das das iPhone 13 Pro Max und dessen neue Notch sowie Kameras zeigen soll. Zudem wurde erneut über ein iPhone 13 Pro mit 120 Hz-Display spekuliert.

Viel interessanter war allerdings eigentlich diese Geschichte über neue Sensoren für die Apple Watch.

Apple vs. Epic bietet interessante Einblicke

Der Prozess zwischen Apple und Epic ist inzwischen in vollem Gange und daraus ergeben sich einige interessante Geschichten, so wie diese etwa, in der Netflix eine wichtige Rolle spielt. Und es bleibt sicherlich spannend.

Podcast direkt anhören

Damit wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören!

