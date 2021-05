Home Daybreak Apple AirTags 24 Stunden getestet | iPad beherrscht den Tabletmarkt | neue Apple-Produkte mit langen Lieferzeiten – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Am Wochenende hat sich Kollege Lukas eingehender mit den neuen AirTags beschäftigt und seine Eindrücke für euch zusammengefasst. Außerdem haben wir festgestellt, dass die neuen Apple-Produkte teils aktuell ziemlich lange auf sich warten lassen. Damit willkommen zur Übersicht am Morgen.

Apples neue AirTags sind inzwischen erhältlich und wir haben uns umgehend mit dem neuen Gadget von Apple versorgt. Nach einem ersten kurzen Eindruck der AirTags, erschien nun am Wochenende ein 24 Stunden-Test, in dem Lukas ausprobiert hat, was die kleinen Wiederfinder im Alltag leisten, hier geht’s zum Bericht.

Apple beherrscht weiter den Tabletmarkt

Wenig überraschend, aber dennoch eine Erwähnung wert: Apple ist und bleibt die dominierende Größe auf dem Markt für Tablets: Das iPad landete bei den Marktanteilen der weltweit verkauften Geräte im ersten Quartal 2021 unangefochten auf dem ersten Platz, hier gibt’s die Details.

Klingt Apple Music bald besser?

Möglich wäre das: Apple soll sich mit dem Gedanken tragen, eine HiFi-Version von Apple Music vorzubereiten, verlautete es unlängst aus Branchenkreisen. Diese könnte in den nächsten Monaten an den Start gehen, hier dazu mehr.

Apples neue Produkte sind teils schwer zu kriegen

Seit dem vergangenen Freitag können die neuen iMac-Modelle sowie das neue iPad Pro geordert werden, allerdings wartet der Käufer teils einige Zeit auf seine neuen Geräte: Wer etwa das iPad Pro mit Liquid Retina XDR-Display bestellt (Das heißt einfach nur Mini-LED) wartet bis in den Juli hinein, hier mehr dazu.

Damit wünsche ich euch einen schönen Start in die Woche und einen entspannten Montag!

