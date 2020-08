AirPower Lite: Angeblich abgespeckte Version in Vorbereitung

Apple arbeitet weiter an einer drahtlosen Ladematte. Diese könnte in einer weniger anspruchsvollen Version auf den Markt kommen, als Apple das ursprünglich geplant hatte. AirPower, wie es Apple im Sinn hatte, stellte immense Herausforderungen an die Entwickler – vielleicht zu hohe.

Apple hat AirPower möglicherweise doch nicht sterben lassen: Diesmal ist es eine Einschätzung der Agentur Bloomberg, die erneut die Frage nach der drahtlosen Ladematte auf die Agenda bringt. Apple arbeite aktuell an einer weniger ambitionierten Version von AirPower, heißt es in dem aktuellen Bericht.

Wie stark dieses AirPower Lite von dem abweichen würde, was Apple einstmals angekündigt hatte, bliebe indes abzuwarten. AirPower sollte in seiner ursprünglichen Form das iPhone, die Apple Watch und die AirPods drahtlos laden und zwar gleichzeitig.

Gerüchte um AirPower verdichten sich immer mehr

Allerdings war eben dieses gleichzeitige drahtlose Laden offenbar ebenso problematisch zu realisieren, wie die Vorgabe aus Apples Designteam, das alle Geräte frei auf der Ladematte positioniert werden können. Wie komplex eine solche Konstruktion werden kann, wurde unlängst deutlich, als Leaks Bilder eines vermeintlichen AirPower-Prototyps zeigten, wie wir in dieser Meldung berichtet hatten.

Dem Vernehmen nach litten die Entwürfe aus Apples Entwicklerabteilung an chronischer Überhitzung, zudem entstand ein immenser Bedarf nach Rechenleistung zur Koordinierung des Ladevorgangs.

Ob Apple tatsächlich ein AirPower Lite vorbereitet und es vielleicht sogar noch im Herbst auf den Markt bringt, bleibt weiter offen. Wäre ein solches Gadget für euch noch interessant und falls ja, wie viel würdet ihr dafür ausgeben?

