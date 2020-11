AirPods Studio: Start doch schon am Dienstag?

Kommen die AirPods Studio womöglich doch ein wenig früher als zuletzt vermutet? Wenige Tage vor der Keynote tauchen noch einmal Gerüchte zu den neuen Premium-Kopfhörern auf, Kunden sollten allerdings keine zu große Hoffnung in sie setzen.

Über die AirPods Studio war zuletzt wenig erbauliches zu hören: Die Highend-Kopfhörer werden sich verspäten, hieß es da. Aufgrund von Produktionsproblemen werde Apple die neuen OverEar-Kopfhörer wohl erst im kommenden Jahr auf den Markt bringen, Apfelpage.de berichtete.

Auch hieß es, Apple habe bei den Produkteigenschaften Abstriche machen müssen, auf die austauschbaren Bügel werde eventuell ebenso verzichtet werden müssen, wie auf eine berührungsempfindliche Bedienfläche an den Seiten. Nun sind neue Gerüchte im Umlauf, wonach Apple die AirPods Studio vielleicht schon etwas früher bringen könnte.

Einer der etwas bekannteren Leaker – er hatte unter anderem auch Touch ID im seitlichen Power-Button am iPad Air vorausgesagt – bringt erneut den Start der AirPods Studio für den kommenden Dienstag ins Spiel: Er spricht hier auch von einer Namensgebung, die bis jetzt noch nie diskutiert wurde.

Is it AirPods Studio or AirPods Max? It won't be known until November 10.

— DuanRui (@duanrui1205) November 6, 2020