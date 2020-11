Home Gerüchte AirPods Studio mit neuem Icon in iOS 14.3-Beta gesichtet

Auch die Air<pods Studio zeigen sich in der neuen Beta von iOS 14.3. Allerdings ist mit einem baldigen Start der Premium-Kopfhörer von Apple eher nicht zu rechnen. Wahrscheinlicher ist, dass Apple die neuen AirPods-Premium-Modelle Anfang kommenden Jahres auf den Markt bringen wird.

Apples AirPods Studio haben sich in der jüngsten Beta von iOS 14.3 erneut gezeigt. Die erste Testversion des kommenden Updates erschien gestern am späten Abend und wurde dann nach zeitweiligen Unterbrechungen doch noch an Entwickler verteilt. iOS 14.3 gibt erneut Hinweise auf die AirPods Studio, auch ein neues Icon für die Kopfhörer ist im Code von iOS 14.3 enthalten, wo es von 9to5Mac gefunden wurde.

Zuvor hatte es bereits Bilder der mutmaßlichen AirPods Studio aus verschiedenen Quellen gegeben.

Start erst kommendes Jahr wahrscheinlich

Die AirPods Studio kommen danach offenbar mit einer Sensorik, die automatisch die passenden Kanäle auf das linke und rechte Ohr legen soll. Auch eine Auto-Pause-Funktion wird es wohl geben, die die Wiedergabe stoppt, wenn die OverEar-Kopfhörer abgenommen werden.

Im Raum stehen auch mehrere Varianten, die Studio sollen danach in einer Sport- und einer Luxus-Variante kommen, die preislich noch einmal deutlich anspruchsvoller ist.

iOS 14.3 enthält auch einige interessante Einblicke in Bezug auf die Art der Unterstützung von Bluetooth-basierten Ortungsanhängern – sowohl Apples eigene erwarteten AirTags, als auch Produkte von Drittherstellern werden unterstützt, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Allerdings wird ein Start der AirPods Studio nicht mehr in diesem Jahr erwartet. Nach drei Keynotes in kurzer Zeit ist keine weitere Veranstaltung für Dezember mehr zu erwarten, zudem hatte es zuvor Gerüchte über Produktionsprobleme der AirPods Studio gegeben.

Denkbar wäre ein Launch im Rahmen einer Keynote im März kommenden Jahres.

