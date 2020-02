AirPods Pro Lite: Rätselhafte Kopfhörer verspäten sich

Die AirPods Pro Lite – was immer das ist – kommen später: Statt innerhalb der nächsten Wochen, soll sich ein mögliches Startdatum nun in die zweite Jahreshälfte verschoben haben. Noch immer gibt es keine genaueren Informationen darüber, was man sich unter AirPods Pro Lite vorstellen kann.

Apple wird seine angeblich geplante neue AirPods-Variante wohl später auf den Markt bringen. Vor wenigen Tagen berichteten wir über einen zugegebenermaßen abenteuerlichen Ausblick der Digitimes. Die in Taiwan erscheinende Fachzeitschrift nahm zuletzt häufig Bezug auf Apples Planungen hinsichtlich neuer Produkte, sie ist bekanntermaßen auch vor allem in der Lieferkette in China und Asien gut vernetzt und bringt so tatsächlich oft interessante Überlegungen, der Verweis auf sogenannte AirPods Pro Lite war allerdings doch etwas wirr.

AirPods Pro Lite kommen später im Jahr

Möglich wäre, dass damit schlicht überarbeitete AirPods gemeint sind, die werden über kurz oder lang tatsächlich wieder ein Update benötigen. Entweder hat Apple hier eine Überarbeitung geplant oder man erwägt, eine günstigere Version zu bringen, dann aber sicher ohne „Pro“ im Namen. Wie auch immer die nächste AirPods-Generation auch beschaffen sein mag, Digitimes sieht heute deren Start verzögert. Im zweiten Quartal 2020 werden sie nicht mehr auf den Markt kommen, erklärte das Magazin in einer kurzen Notiz. Damit würde ein Start im Herbst zur September-Keynote in Frage kommen.

Der Nutzen einer Lite-Version der AirPods ist aktuell aber zumindest fraglich, wie erst kürzlich vermeldet, verkauft sich auch die aktuelle Standardvariante und die teureren AirPods Pro so gut, dass Apple mit der Produktion kaum hinterher kommt.

