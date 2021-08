Home Daybreak Apple AirPods Pro-Beta mit Conversation Boost | Apples Schleim-Story | iOS 15 verbessert Fotos – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! chte Wir haben einmal die AirPods Max verlost. Alles zur Aktion und wer der Gewinner ist, erfahrt ihr in der jüngsten Ausgabe unseres Apfelplausch-Podcasts, die übrigens die Episode 200 ist. Und was war sonst noch los? Es gibt eine neue Beta für die AirPods Pro.

Die AirPods Pro haben die zweite Beta erhalten. Diese kann von den registrierten Entwicklern geladen und installiert werden und aktiviert Conversation Boost unter iOS 15. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr hier und wie es sich mit den Betas für die AirPods Pro verhält, könnt ihr hier nachlesen.

iOS 15 verbessert misslungene Bilder

Überbelichtete Bilder aus der iPhone-Kamera werden in Zukunft vielleicht automatisch ein wenig verbessert: Die jüngste Beta von iOS 15 scheint diese sogenannten Lens Flames teilweise ungefragt etwas zu reduzieren, hier die Infos und eure Reaktionen auf diese Entdeckung.

Apple wirbt für teuren Schleim

Keine gute Figur machte Apples App Store-Redaktion zuletzt in Australien: Schleim hatten die Redakteure hier in ihrer Story auf der Startseite vorgestellt, noch dazu Schleim für knapp zehn Euro die Woche, was das sollte, darf man sich schon einmal fragen, hier dazu mehr.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Wie gesagt, der Apfelplausch ist nun schon 200 Episoden lang erschienen, regelmäßig, Woche für Woche, da darf man schon zumindest ein wenig zufrieden mit sich sein. Für euch hatten wir zur Episode 200 aber auch etwas: Die AirPods Max haben wir verlost, hier mehr dazu.

iTunes Match klemmt aktuell für einige Nutzer.

Kennt das noch jemand? So eine Art Apple Music-Mediathek Lite, nur für Songs aus dem eigenen Besitz und lange Jahre separat buchbar – nun aber offenbar mit einigen Problemen, hier die Infos dazu.

Facebook räumt in der App auf.

Die Datenschutzeinstellungen werden im jüngsten Update für die Facebook-App ein wenig umgestellt, ob das zu mehr Übersicht bei den verschiedenen Optionen führen wird, bleibt allerdings abzuwarten, hier die Infos.

Und WhatsApp hat Bilder gebracht, die nach einmal gucken schon wieder verschwunden sind, hier die Details zu diesen flüchtigen Eindrücken.

Damit darf ich euch ein schönes Wochenende wünschen – macht was draus.

