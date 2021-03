Home Gerüchte AirPods 3: Start gemeinsam mit iPhone 13 im September wahrscheinlich

Die AirPods 3 werden wohl erst im dritten Quartal 2021 auf den Markt kommen. Damit wäre ein Launch im Rahmen des iPhone-Events im September oder Oktober denkbar. Schon zuvor hatte sich angedeutet, dass Apple die AirPods 3 deutlich später als erwartet vorstellen wird.

Apple wird seine neuen AirPods 3 wohl erst im Herbst in den Handel bringen. Der Fertiger ASE Technology hat nun damit begonnen, die optischen Sensoren für die AirPods der dritten Generation für Apple zu fertigen, schreibt die asiatische Zeitschrift Digitimes in einem Bericht für Abonnenten. Die Auslieferung der AirPods 3 könnte dann im dritten Quartal 2021 erwartet werden. DAs Quartal endet Ende September, sodass ein Launch in dieser Zeit auf einer Apple-Keynote möglich wäre.

Die AirPods 3 könnten die AirPods 2 ablösen und das Design der AirPods Pro aufweisen

Vor kurzem hatten wir in einer früheren Meldung berichtet, dass das iPhone 13 möglicherweise in der letzten Septemberwoche präsentiert werden wird. Apple wird auf der Keynote möglicherweise auch die neuen AirPods zeigen.

Die AirPods 3 werden dem Vernehmen nach dem Design nach den AirPods Pro ähneln und die aktuellen AirPods 2 ablösen, Apfelpage.de berichtete. Allerdings wird man wohl auf Premium-Funktionen wie einer aktiven Geräuschunterdrückung verzichten. Vor kurzem wurden bereits Bilder der mutmaßlichen AirPods 3 geleakt, lange war auch von einem Marktstart im ersten Quartal die Rede gewesen. Nun kommt es offenbar aber doch anders. Schon vor einigen Wochen haben sich Verzögerungen beim Start der neuen Kopfhörer angekündigt. Auch die Verkaufszahlen der AirPods für das Jahr 2021 bleiben wohl hinter denen des Vorjahres zurück.

