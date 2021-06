Home Gerüchte AirPods 3 später im Jahr? Produktion wird vorbereitet

AirPods 3 später im Jahr? Produktion wird vorbereitet

Mit den neuen AirPods 3 dürfte später im Jahr zu rechnen sein. Verschiedene Fertiger in Apples Lieferkette haben nun mit der Produktion von Komponenten für verschiedene Apple-Produkte begonnen. Die AirPods 3 sollen vom Design her weitgehend den AirPods Pro ähneln, bei den Features wird der Kunde aber wohl Abstriche machen müssen.

Apple bereitet offenbar die Produktion seiner neuen AirPods 3 vor. Verschiedene Unternehmen haben zuletzt damit begonnen, die Fertigung verschiedener Vorprodukte für die Chips aufzunehmen, die in verschiedenen Produkten von Apple zum Einsatz kommen sollen. So wurde unter anderem von den Zulieferern Semco, LG Innotek, Kinsus, Unimicron, Nan Ya, Zhen Ding und AT&S die Produktion von Schlüsselkomponenten für neue AirPods sowie Apple Watch-Modelle in die Wege geleitet, das berichtet aktuell die in Taiwan erscheinende Fachzeitschrift Digitimes für Abonnenten.

Die AirPods 3 erscheinen wohl später im Jahr

Zuvor war einige Wochen erwartet worden, Apple werde die AirPods 3 im Rahmen eines Spring-Events auf den Markt bringen, bekanntlich kam es anders. Unter anderem die weltweite Chipkrise soll die neuen Modelle ausgebremst haben. Nun wird unter anderem von Mark Gurman bei Bloomberg ein Marktstart zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr erwartet, laut seiner Einschätzung soll es nicht mehr lange dauern.

Die AirPods 3 sind designtechnisch den AirPods Pro ähnlich, heißt es. Auf Features wie eine aktive Geräuschunterdrückung und einen Transparenzmodus werden Kunden aber wohl verzichten müssen. Im kommenden Jahr könnte dann das erwartete Update der AirPods Pro neue Impulse setzen, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

